Santa Messa in occasione della Giornata della vita consacrata

Martedì 2 febbraio, festa della presentazione del Signore al tempio, anche nella Chiesa udinese si vivrà la Giornata mondiale della vita consacrata. L’arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato, presiederà una solenne celebrazione eucaristica alle ore 16.30 in Cattedrale – trasmessa in diretta dall’emittente diocesana Radio Spazio –, alla presenza di religiosi, suore e membri degli istituti secolari che svolgono il loro servizio pastorale nella diocesi.



Un'occasione significativa per rendere grazie a Dio della peculiare testimonianza di vita, illuminata dalla fede, che i consacrati realizzano ogni giorno, unitamente ai molteplici e insostituibili servizi educativi, pastorali, nell’insegnamento e nella gestione delle scuole cattoliche, nell’approfondimento culturale e sulle più diverse frontiere della carità.



Le congregazioni in Diocesi

Sono 11 le comunità religiose maschili, 64 quelle femminili e 8 gli istituti secolari che operano sul territorio diocesano. In occasione della celebrazione in cattedrale i religiosi e le religiose rinnoveranno i loro voti e ricorderanno i giubilei di vita consacrata.



I giubilei dei religiosi

Le religiose

Padre Franco Lizzit (Saveriani, Udine) festeggia il 70° di professione religiosa e padre Gianpaolo Codutti (Saveriani, Udine) il 50° di presbiterato.60° Professione religiosa: Sr. Carlamaria Bandiera (Francescane, Convitto S. Cuore, Udine), Sr. Luciana Ermacora (Francescane, Gemona), Sr. Lauretana Bigelli (Francescane, Gemona), Sr. Alberta Fuccaro (Sorelle della Misericordia, Martignacco), Sr. Lanfranca Brunato (Suore di Maria Bambina, Fagagna), Sr. Romana Tamai (Suore di Maria Bambina, Fagagna), Sr. Letizia Galasso (Figlie di Maria Immacolata, Dimesse, Udine), Sr. Cristina Zacchei (Rosarie, Udine)

50° Professione religiosa

Sr. Mary Thomas Vathalloor (Francescane, Gemona), Sr. Adelina Preo, (Francescane, Gemona), Sr. Rosanna Breda (Francescane, Gemona), Sr. Diomira Cavasin (Francescane, Gemona), Sr. Marina Fusi (Francescane, Gemona), Suore Ivana Bolzon (Rosarie, Udine), Sr. Amelia Brolese (Suore di Maria Bambina, Fagagna).