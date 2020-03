Santa messa ogni sera su Telefriuli

Buone notizie per i fedeli che, sebbene impossibilitati ad uscire di casa a causa del decreto anti Coronavirus che vieta anche le celebrazioni religiose, potranno assistere alla Santa messa ogni sera.

Sarà l'emittente friulana Telefriuli, in accordo con la Diocesi di Udine, a trasmettere in diretta la celebrazione della messa dal lunedì al venerdì alle 19.30 e la domenica alle 10.

Le repliche sono previste alle 7 del mattino del giorno successivo. Le liturgie saranno celebrate dall’Arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, dalla Basilica delle Grazie di Udine.