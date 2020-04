SanVitoSolidale, campagna solidale per aiutare i sanvitesi

L’Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento ha istituito, attraverso gli 80.000 euro ricevuti dal Governo, il Fondo di Solidarietà Alimentare per sostenere le persone e le famiglie sanvitesi in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19.



Sono già stati emessi e consegnati ai beneficiari i primi buoni spesi, ma le necessità che emergono giorno dopo giorno sono sempre di più e si può ipotizzare che i fondi stanziati dal Governo non saranno sufficienti, soprattutto in una visione nel lungo periodo. Così il Comune di San Vito ha deciso di aprire un conto corrente dedicato dove chiunque potrà fare una donazione volontaria, in modo da ampliare la disponibilità del fondo stesso.



“Per promuovere questa importante possibilità - comunica l’assessore alla Protezione civile, Carlo Candido - è stato deciso di girare un breve video in cui i rappresentanti delle istituzioni locali tra cui il Sindaco e gli assessori oltre che alcuni cittadini sanvitesi, invitano tutti ad unirsi alla causa facendo una piccola donazione, sapendo che quanto raccolto sarà utilizzato per aiutare persone e famiglie di San Vito in difficoltà”.



Il video, diffuso anche attraverso il servizio WhatsApp del Comune, sui canali social sta ottenendo un significativo riscontro, a cui si spera possa seguire anche un incremento delle donazioni. Oltre al Sindaco Di Bisceglie e agli altri assessori della Giunta comunale, hanno prestato volto e voce per un corale appello la presidente della Pro Loco San Vito Patrizia Martina, il presidente dell’associazione La Partita da vincere Gianni Cimarosti, la coordinatrice della squadra comunale di Protezione civile Francesca Oberperfler, il presidente del Comitato genitori Luca Defend, il titolare della Corte del Castello nonché scrittore Emanuele Termini, la direttrice dell’Università della Terza Età Sonia Zaccheo, e il giocatore della Sanvitese Calcio Andrea Brusin: a lui il compito di chiudere il video invitando San Vito a segnare “questo gol insieme”.Per quanti volessero fare una donazione,. Indicare la causale “Fondo solidarietà alimentare”. Il conto è intestato al Comune di San Vito al Tagliamento.