Sapori Pro Loco diventa virtuale

Sapori Pro Loco 2020, la manifestazione dedicata alle tipicità del Friuli Venezia Giulia organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia a Villa Manin di Passariano di Codroipo, sceglie di diventare “virtuale” e dà appuntamento a tutti i suoi fan sulla sua pagina Facebook ufficiale: qui saranno pubblicati video e fotografie delle più belle edizioni del passato. Originariamente la 19ma edizione era prevista nei due week end dal 16 al 17 maggio e dal 22 al 24 maggio, ma Sapori Pro Loco è stata rimandata al 2021 a causa dell'emergenza Covid-19. Non rinuncia, però, ad intrattenere i suoi tantissimi visitatori che ogni anno raggiungono Villa Manin per assaporare i gusti tipo del Friuli Venezia Giulia con oltre 100 specialità enogastronomiche preparate con passione da oltre 30 Pro Loco.



"In attesa dell'edizione 2021 – fa sapere, presidente del Comitato regionale delle Pro Loco –. Vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook, a condividere i vostri ricordi, ad inviarci le vostre fotografie perché sappiamo che per molti di voi Sapori Pro Loco era un appuntamento imperdibile, un'occasione per incontrare gli amici e scoprire attraverso i tantissimi piatti proposti dalle nostre Pro Loco del nostro amato Friuli Venezia Giulia. Per questo – ha specificato - rivivremo la manifestazione attraverso”.Oltre alle delizie enogastronomiche lungo le giornate di Sapori Pro Loco si potevano ammirare mostre d'arte, partecipare a laboratori per bambini, assistere a showcooking con chef famosi o partecipare ad incontri letterari, partecipare a camminate nella natura, concerti e spettacoli dal vivo, come quelli folkloristici. Immancabili poi, i fuochi d'artificio che a conclusione della manifestazione, illuminavano tutta Villa Manin.“Ringraziamo tutti i volontari, gli sponsor e le istituzioni – ha concluso Pezzarini – che ogni anno ci sostengono e credono in questa manifestazione che promuove le tipicità enogastronomiche d’eccellenza del Friuli Venezia Giulia, insieme alla grande opera a favore delle comunità da parte delle sue Pro Loco.”.