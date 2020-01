Sappada, nuovo pick up per la Protezione civile

Il vicepresidente con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha incontrato oggi i volontari di Protezione civile di Sappada in occasione della consegna del nuovo automezzo - un pick-up equipaggiato con dotazioni di servizio e contraddistinto dalla livrea della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia - che segna l'entrata formale del gruppo comunale nel Sistema integrato di protezione civile regionale.

Nel corso dell'incontro in municipio, alla presenza anche del sindaco Manuel Piller Hoffer, del presidente della Pc locale Flavio Piller Hoffer e del direttore della Pc regionale Amedeo Aristei, sono stati affrontati i temi dell'organizzazione, della necessità di avvicinamento dei giovani e della formazione dei volontari. "Con l'arrivo del mezzo ora i volontari della protezione civile di Sappada si trovano nelle stesse condizioni operative dei colleghi dell'area montana: si tratta di una dotazione necessaria visto che nell'occasione delle gravi calamità naturali che hanno devastato il patrimonio della Carnia e dell'area dolomitica, i volontari di Sappada hanno operato con solerzia e capacità, ma privi degli strumenti adeguati per agire nell'emergenza sul territorio boschivo".

Nell'incontro sono stati anche affrontati gli interventi in cantiere e la programmazione delle altre opere per mettere in sicurezza il territorio nel post tempesta Vaia.