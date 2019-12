Sapremo, si rafforza il patto contro le dipendenze

Liberare i giovani da ogni forma di dipendenza, dalle droghe all'alcol, passando per le nuove 'tentazioni', tra le quali anche il gioco d'azzardo. E’ questo lo spirito di Sapremo, progetto di educazione alla legalità, promozione della salute e prevenzione dell’utilizzo di stupefacenti, promosso in collaborazione tra Questura di Udine, Dipartimento delle Dipendenze dell’azienda sanitaria universitaria integrata, Comune di Udine, Danieli di Buttrio, Confindustria Udine e Ufficio scolastico regionale.

Oggi i vari attori coinvolti hanno fatto il punto della situazione della seconda edizione del progetto, aperto a tutte le scuole della provincia di Udine. “Sapremo – ha ricordato il questore di Udine, Manuela De Bernardin Stadoan – è nato lo scorso anno per volontà del questore Claudio Cracovia e di Danieli, ma subito hanno aderito con convinzione anche tutti gli altri soggetti, privati e istituzionali. La prima innovazione sta proprio nel numero e nella qualità degli attori coinvolti, che hanno stretto questo patto formativo. L’idea è quella di promuovere la cultura della legalità, della salute e del buon vivere. Uno stile di vita sano, infatti, favorisce anche un’adesione alla cultura della legalità”.

“Accanto a questo, vogliamo promuovere la cultura del fare, con il pieno coinvolgimento di imprenditori, agenti e operatori sanitari, per spiegare ai ragazzi percorsi di successo e come si può costruire una vita di piena soddisfazione. Anche questo secondo ciclo si concluderà con un momento di promozione della creatività, attraverso un concorso finale che metterà in palio, per la classe vincitrice, un viaggio di 3 giorni a Roma, con la partecipazione a un laboratorio a Cinecittà”, conclude il Questore.