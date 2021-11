Satur inaugura al Città Fiera

Satur, insegna retail del Gruppo Galileo, specializzata nella vendita di piccoli elettrodomestici e accessori per la casa, apre a Martignacco il suo 82esimo punto vendita italiano all’interno del Centro Città Fiera. Con la sua grande vetrina ricca di ispirazioni, le oltre 10.000 referenze presenti nei 900 mq di spazio espositivo e il suo posizionamento strategico all’interno del Centro Commerciale, il nuovissimo punto vendita si propone di diventare il punto di riferimento per chi ha voglia di rinnovare la propria casa. E bastano i primi cinque minuti per capire che è impossibile uscire a mani vuote!



All'interno del nuovo punto vendita il cliente potrà trovare tutte le novità dei brand del gruppo: dal colore e le ispirazioni dell'universo firmato Villa d'Este Home Tivoli, alla sempre più innovativa proposta del mondo del piccolo elettrodomestico Kooper, all'ampia proposta di casalinghi, padelle, accessori cucina, complementi tavola, tessile e arredo bagno a marchio Galileo, senza dimenticare l’esposizione stagionale, dedicata in questo periodo al Natale.



Importanti le ricadute sul territorio che, per la nuova apertura nel Centro Commerciale Città Fiera, ha portato all’assunzione a livello locale di sei nuove risorse che si occuperanno della gestione delle vendite e dell’allestimento del punto vendita con carico e scarico delle merci.



Il nuovo punto vendita all’interno del Centro Commerciale “Città Fiera”, sarà aperto al pubblico tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9.30 alle 20.30.