Sauris, duemila rose rosse per Michelle Hunziker

Duemila rose rosse disseminate in ogni angolo di un meraviglioso lodge di montagna. La colazione pronta e la luce del sole che entra dalle finestre con vista sulle cime innevate di Sauris. Alzi la mano chi non vorrebbe svegliarsi così. Almeno nel giorno del proprio compleanno. Un sorriso radioso stampato in faccia come reazione è il minimo.

Il risveglio speciale è stato quello di Michelle Hunziker. La conduttrice ha scelto, infatti, il boutique hotel da sogno Borgo Eibn per festeggiare i suoi 43 anni. Con il marito Tomaso Trussardi, che ha firmato la romantica sorpresa, le figlie Celeste e Sole e un ristretto gruppo di amici selezionati, Michelle ha raggiunto ieri sera l’esclusivo alloggio gestito da Viola e Rocco, anime di un resort tanto esclusivo quanto riservato e naturale, già scelto anche da altri volti noti, come il giornalista Luca Bianchini o gli argentini dell’Udinese Pussetto, Musso e De Paul.

Cena tipica, nottata in quota sotto un cielo stellato e risveglio da film, anche per una vip come la Hunziker che a certi tipi di sorprese sarà sicuramente abituata. E poi qualche scatto social: “9.30 del mattino e siamo già tutti carichi”, ha scritto la conduttrice sul suo profilo Instagram, immersa nel sole e attorniata dall’allegria delle persone più care e dei suoi inseparabili barboncini. E via con un weekend di festa.