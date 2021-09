Sbaracco, una festa per il commercio di prossimità

Al via lo Sbaracco, il saldo dei saldi per la festa di fine estate del commercio cittadino, sabato 4 settembre con sconti fino all’80 per cento nei settori dell’abbigliamento, arredo, oggettistica, accessori, pelletteria, calzature e molto altro.



L’iniziativa, promossa a livello regionale dalla Confcommercio Fvg, Federazione moda Italia, Ascom Pordenone e C’entro anch’io, tocca oltre a Pordenone anche i comuni del Friuli occidentale con Maniago, Spilimbergo, Casarsa e Fiume Veneto.



Per la presidente locale e regionale di Ascom-Federmoda, Antonella Popolizio, questo evento dovrà in pochi anni trasformarsi in “una festa del commercio di prossimità, una sorta di shopping business day. Sabato, così come a Trieste e Gorizia, le nostre attività usciranno con i propri prodotti scontati all’esterno dei negozi per incontrare le tante persone che desiderano relazionarsi senza barriere. La strada – sottolinea – sarà in questa occasione il vero luogo d’incontro e di dialogo, dopo mesi difficili dettati dalla pandemia che hanno segnato negativamente l’economia del comparto del terziario. Con attenzione rispetteremo le regole anti-Covid in modo da garantire non solo sicurezza verso i consumatori, ma anche il successo di un evento che dovrà ripetersi negli anni futuri per diventare la vera festa del commercio”.



Nel capoluogoe che occuperanno esternamente con tavoli, ombrelloni e manichini i corsi Garibaldi e Vittorio Emanuele, oltre alle vie Cossetti, C. Battisti, Bertossi e San Quirino (l’elenco delle attività aderenti è consultabile sul sito www.ascom.pn.it).. L’orario di svolgimento con l’offerta dei prodotti sarà quello previsto dalle regolari aperture dei negozi.