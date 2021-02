Sbarcano a San Vito le colonnine elettriche di Be Charge

Il Comune di San Vito al Tagliamento, in collaborazione con la società Be Charge, attiverà presto una rete per la ricarica di veicoli elettrici con 4 stazioni e 8 punti di ricarica. Il progetto prende avvio grazie al protocollo d’intesa tra le parti nel quale si sancisce la partnership tra l’Ente locale e il soggetto privato per la concessione di suolo pubblico su cui realizzare e gestire servizi di ricarica per veicoli elettrici.



L’azienda Be Charge si sta occupando di mobilità a zero emissioni con un ambizioso programma di elettrificazione (30mila colonnine) per tutto lo Stivale e che vale un investimento di 150 milioni di euro nei prossimi 3-5 anni. Sono già migliaia i punti di ricarica Be Charge operativi sul territorio italiano e tra non molto si aggiungerà anche San Vito al Tagliamento contribuendo così a realizzare uno dei maggiori e più capillari network di infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici nel nostro Paese. Obiettivo di Be Charge è quello di installare nella cittadina, in tempi rapidi, 4 infrastrutture di ricarica dotate di colonnine Quick Charge da 22 kW.



L’Amministrazione comunale ha accolto la proposta di Be Charge poichè rappresenta “sul proprio territorio”, e ha concesso l’utilizzo gratuito delle porzioni di suolo necessarie all’installazione dei dispositivi. Già individuate le zone di potenziale maggior afflusso di utenti (residenti e visitatori) destinate a parcheggi dove installare le colonnine.Le postazioni di ricarica delle autoLa capacità di ricarica è di 22 kW per presa con vari tipi di connettore e possibilità di prenotazione e pagamento della ricarica tramite App dedicata o tessera RFID.. Le colonnine saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.“Si tratta di un, che grazie all’installazione di una rete di postazioni di ricarica distribuita nel territorio diventa un esempio virtuoso - afferma l’Assessore-. Grazie alla stipula di una convenzione di concessione della durata di 8 anni, eventualmente prorogabili per ulteriori 4 anni, potremo avere a disposizione un’infrastruttura di ricarica elettrica all’avanguardia, senza costi per l’Amministrazione: installazione, manutenzione e gestione saranno infatti a carico del gestore”. L’attivazione del nuovo servizio avverrà in tempi brevi, già tra fine marzo e i primi di aprile.La proposta subito accolta dall’Amministrazione si fonda sull’importanza data alla tematica di risanamento e tutela dell’aria, tenuto conto delle importanti implicanze sulla salute e sull’ambiente. Non solo.ed offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote e il trasporto pubblico.“E’ una scelta in direzione della sempre maggiore esigenza di sostenibilità complessiva del nostro territorio, di tutela dell’ambiente, di prospettiva salutare e di benessere” dichiarano convinti il Sindacoe la VicesindacaNon ultimo, da considerare che per il nascente mercato dei veicoli elettrici occorre mettere in atto azioni di sperimentazione volte a supportare il pieno sviluppo del mercato stesso. Da anni la Commissione europea sollecita gli Stati membri - tra cui l’Italia - a interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extraurbani ed indica la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente.