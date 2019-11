Scarpe rosse, drappi scarlatti e manifesti choc

Scarpe rosse “scendono” lungo la scalinata del Municipio, un drappo scarlatto si arrampica su una parete, un manifesto choc attira l’attenzione dei passanti. Così il Comune di Buttrio sensibilizza la cittadinanza in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” del 25 novembre.



A Buttrio si è deciso di estendere l’evento a un’intera settimana, con una serie di attività programmate dall’assessorato alle Pari Opportunità: incontri, mostre d’arte, spettacoli teatrali. “Sono state coinvolte le associazioni – commenta l’assessore Patriza Minen - affinché espongano anche loro, a piacimento, segni visibili a chiunque si trovi a transitare per Buttrio nel corso di tutta la settimana interessata”. L’azione di sensibilizzazione è partita il 15 novembre con un’anteprima della presentazione del libro di Andrea Nagele “Grado nell’ombra”, a cura dell’associazione Teatro Tutto Tondo di Buttrio, presso la biblioteca comunale; qui, il 22, 23 e 25 novembre, nella sezione tematica dedicata si terranno letture guidate.



Mercoledì 20 novembre in Villa di Toppo-Florio si è poi tenuto un interessante confronto su “Violenza di genere: Cosa sta cambiando? Cosa insegniamo ai nostri figli?”, promosso dall’associazione di volontariato onlus n°624 IOTUNOIVOI Donne Insieme di Udine, evento che verrà bissato il 25 novembre per gli studenti della scuola media; la sera seguirà il concerto del duo Lucilla Galeazzi e Stefania Placidi. Fino al 25 novembre, sempre in Villa di Toppo-Florio, mostra di pittura di Alberto Zorzini “Speriamo che sia femmina...”. Il 24 novembre, alle ore 17.30, all’Auditorium “G. Piccini” si terrà lo spettacolo teatrale “Predis” del Teatro Incerto.