Scatta il Challenge per Talenti 4.0

“Imparare facendo”. All’insegna di questo approccio, sempre più diffuso a livello internazionale e ormai necessario per sviluppare le adeguate competenze richieste dal mercato del lavoro, Friuli Innovazione promuove il “Challenge per Talenti 4.0”. Una nuova e interessante opportunità per incoraggiare gli studenti ad approfondire la conoscenza delle potenzialità delle ultime tecnologie e ad affrontare le sfide quotidiane in una nuova prospettiva, anche alla luce dell’impatto che l'attuale pandemia sta avendo nella nostra vita e nel modo.

L’iniziativa promossa da Friuli Innovazione nell'ambito del progetto E-EDU 4.0 intende stimolare gli studenti ad adottare quell’approccio pragmatico e orientato alla soluzione dei problemi utile per acquisire nuove competenze e stimolare un approccio creativo.

“Siamo un attore chiave del Sistema dell’innovazione del Friuli Venezia Giulia e quotidianamente siamo impegnati ad accrescere la competitività del territorio regionale e stimolare l’adozione delle tecnologie abilitanti – commenta Daniele Cozzi, Presidente del CdA di Friuli Innovazione - La challenge proposta offrirà agli studenti una importante opportunità per sperimentare l’autoapprendimento e la partecipazione attiva in un lavoro di gruppo, acquisendo nel contempo conoscenze tecnologiche spesso non trattate dai curriculum formativi standard, ma sempre più richieste dal mercato”.

Gli studenti, organizzati in team, dovranno ripensare un processo di modernizzazione di un oggetto di uso comune – scegliendo tra una lavatrice, una lettiera per gatto o un cestino per i rifiuti - sfruttando le potenzialità offerte da alcune delle tecnologie abilitanti del paradigma di Industria 4.0 ovvero “Internet delle cose” (IoT), la Manutenzione Predittiva e la Stampa 3D.

Per partecipare il TEAM deve presentare la propria candidatura entro l’27 febbraio 2021 compilando il form disponibile a questo link o dalla homepage di Friuli Innovazione.

Il termine ultimo per la consegna degli elaborati è sabato 12 marzo 2021.