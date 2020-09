Scatta il test di medicina, primo banco di prova per l'Università

Dopo la scuola, che in questi giorni ha aperto le porte per i corsi di recupero in attesa della ripresa ufficiale il 16 settembre (anche se ogni istituto ha autonomia di scelta sulla data del rientro), è l’Università a essere impegnata nella ‘prova generale’ per la ripartenza, ovvero il test di ammissione alla Facoltà di medicina, in programma oggi alle 12. Per la prima volta, i candidati lo sosterranno nell’Ateneo più vicino e non in quello indicato come prima scelta, così da evitare spostamenti lungo la Penisola. In tutta Italia affronteranno la prova 66.638 studenti. Ne passerà uno su cinque.

“A Udine – fa sapere a Telefriuli il rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton - si presenteranno ai Rizzi 500 studenti. Ad accoglierli ci saranno Protezione civile e Croce Rossa, che ringrazio. Sarà rilevata la temperatura prima dell’ingresso. All’esterno è stata posizionata apposita cartellonistica con tutte le indicazioni e informazioni utili. Dentro, dovranno tenere non solo la distanza, che non è una novità, per evitare che si possa copiare, ma anche la mascherina”.

“Per l’Università di Udine si tratta di una prova importante in vista dell’avvio dell’anno accademico, per valutare quanto le sedi siano idonee per questo tipo di attività”, spiega ancora il rettore Pinton, che ha firmato oggi l’ordinanza per la ripartenza delle lezioni in presenza il 28 settembre. “Ci siamo presi un mese ulteriore per rendere possibile la gestione dei test di ammissione e per garantire le lezioni anche a distanza, in modo che nessuno resti tagliato fuori”.

Sulle nuove matricole, “i dati al momento sono incoraggianti. I numeri sono in linea con l’anno scorso, forse anche meglio, ma incrocio le dita perché, naturalmente, i termini per la scadenza sono ancora lunghi”.