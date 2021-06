Scatta la 20esima edizione di 'Studiare in Friuli'

Giovedì 3 giugno alle 10.30 sarà possibile seguire la presentazione della nuova edizione del Progetto “Studiare in Friuli” in diretta sulla pagina Facebook del Convitto Nazionale “Paolo Diacono” di Cividale del Friuli.

Il Rettore-Dirigente Scolastico del Convitto, Alberta Pettoello, e il Presidente dell’Ente Friuli nel Mondo, Loris Basso, illustreranno il bando per l’anno scolastico 2021-2022; la registrazione della diretta resterà disponibile per la visione sulla stessa pagina Facebook del Convitto.

L’iniziativa, giunta alla 20esima edizione, è riservata ai discendenti dei corregionali all’estero, che avranno la possibilità di frequentare un anno di studi presso i Licei annessi al Convitto Nazionale e le altre Scuole superiori del territorio, tecniche e professionali.

Nel corso degli anni il Progetto “Studiare in Friuli” ha portato a Cividale circa 500 giovani provenienti da Venezuela, Argentina, Brasile, Panama, Perù, Uruguay, Belgio, Romania, Canada, Australia, Olanda, Francia e Germania. La continuità del Progetto, visti i risultati conseguiti nel tempo sul piano didattico ed educativo, ma anche sul piano del consolidamento dei legami con i friulani residenti all’estero, è stata garantita dal sostegno finanziario di diversi Enti, dalla Regione alla Fondazione Friuli, dal Comune di Cividale del Friuli alla CiviBank.

Per l’anno scolastico 2021-22 il Progetto “Studiare in Friuli” troverà la sua attuazione in un Bando per l’assegnazione di 12 borse di studio che permetteranno ad altrettanti giovani fra 15 e i 17 anni di soggiornare a Cividale, dove saranno inseriti nella vita convittuale e scolastica secondo gli ambiti di studio più affini alla propria formazione.