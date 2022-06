Scatta la seconda Zonko Vespa e Ferrari

Seconda edizione per Zonko Vespa e Ferrari, appuntamento da non perdere che scatterà domenica 12 giugno con partenza da Sutrio.

E' un evento a partecipazione gratuita, ideato da Loris Piazza, titolare della Baita da Rico in Zoncolan, e da Andrea Rossi consigliere del Vespa Club Udine. "Abbiamo voluto creare questo progetto perché lo vogliamo far crescere negli anni, facendolo diventare un evento unico nel suo genere", spiegano. "Sarà una giornata in allegria, da vivere insieme all’aria aperta, rivolta agli appassionati di due simboli che hanno reso l’Italia unica al mondo: la Vespa e la Ferrari".

I partecipanti saranno liberi di effettuare una donazione che sarà devoluta interamente all’Associazione Luca Onlus.

Alle 11.30 il ritrovo al bar Erica (zona ponte di Sutrio) da dove, alle 12.30, partirà la scalata allo Zoncolan. Alle 13 la foto di gruppo sulla cima e poi il ritrovo alla Baita da Rico, con chiosco fornito e 'piatto del Vespista', per festeggiare tutti assieme.