Scautismo clandestino anche in Friuli

Lo scautismo, il più vasto movimento giovanile (quasi 50 milioni nel mondo libero!) che poggia su un originale metodo educativo sorprendentemente attuale, sorse in Gran Bretagna nel 1907. In Italia mosse in primi passi nel 1910. Nel 1927 fu soppresso con regio decreto nelle località con meno di 20.000 abitanti e nell’anno successivo ovunque. Lo scopo del governo di allora era quello di espandere il più possibile la presenza dell’Opera Nazionale Balilla, il cui scopo era “l’educazione spirituale, culturale e religiosa, nonché l’istruzione premilitare, ginnico sportiva, professionale e tecnica, conseguibili con l’infondere nei giovani il sentimento della disciplina e dell’educazione militare”, mirando a un’uniformità nella formazione della gioventù.



Scelta e obbligo

Due mondi contrapposti: gli scout da un lato, nelle cui associazioni, quella laica e quella cattolica, si entrava per libera scelta; dall’altro l’organizzazione giovanile di un partito del tutto asservita al suo capo. Lo scautismo puntava alla formazione di cittadini attivi e responsabili orientandoli all’altruismo, alla capacità di bastare a se stessi, alla generosità, al rispetto per l’ambiente, al servizio verso i più deboli, a una fraternità internazionale che superasse i confini ed era del tutto scevro da velleità militaristiche e proprio per la sua natura libera e liberale dava fastidio al governo.

Nonostante la soppressione voluta dal governo fascista, alcuni giovani lombardi appartenenti all’Associazione Scautistica Cattolica Italiana (Asci), assunto il nome di “Aquile Randagie”, riuscirono a far sopravvivere segretamente lo scautismo fino al termine del secondo conflitto mondiale. Non accettarono il decreto di scioglimento, ma si impegnarono, con coraggio, costanza, capacità di sacrifico, una certa dose di incoscienza, speranza e fede profonda, a mantenere vivo lo spirito dello scautismo delle origini, continuando a svolgere l’attività nella remota Val Codera, rifugio sicuro, lontano da occhi indiscreti. Alcuni di loro pagarono con la vita questa loro scelta.



Dal gioco all’impegno

All’inizio fu la componente ludica, avventurosa, gioiosa, ad alimentare l’attività di quel pugno di giovani affiancati da sacerdoti illuminati, intelligenti, sensibili e a loro volta coraggiosi. Poi, man mano che le vicende belliche precipitarono, entrarono in una dimensione all’inizio non immaginabile, alta, che attraverso una forma inedita di servizio, fortemente intriso di fede cattolica, li rese profondamente adulti: fu quando, su intuizione di don Andrea Ghetti, venne istituita l’Opera Scoutistica Cattolica Aiuto Ricercati (Oscar), sigla nella quale poi quel “Scoutistica”, venne mutato prudentemente in “Soccorso” e il cui scopo precipuo era quello del salvataggio e dell’espatrio clandestino in Svizzera di coloro che in quel frangente fossero in pericolo di vita: ricercati, militari, prigionieri militari, perseguitati, ebrei.



Vite salvate

Si calcola che l’Oscar “operò: 2.166 espatriati clandestinamente, di cui circa 1.000 prigionieri; 500 disertori; renitenti ed ebrei; 100 ricercati politici; 3.000 documenti falsificati; gestione di circa 10 milioni di lire, al potere di acquisto di allora, spesi per pagare i collaboratori e gli aiuti ai patrioti ed espatriandi, in parte ottenuti dal Cnl o da industriali”. Tra i personaggi posti in salvo, il noto giornalista e scrittore Indro Montanelli.

Le Aquile Randagie furono attive per 16 anni, sei mesi e un giorno; l’eredità del loro pensiero, forgiatosi in un periodo difficilissimo della nostra storia nazionale, si riversò a conflitto finito nello scautismo cattolico lombardo, si estese poi alla dimensione nazionale esprimendo dei leader dall’indiscusso carisma. A quei giovani generosi e limpidi, capaci di scelte coraggiose, che seppero mettere a repentaglio la vita ogni giorno, lo scautismo italiano deve molto.

Vi furono in quegli anni in Italia, dal nord al sud, altre iniziative di scautismo clandestino, ma quella diede i più ampi frutti.



Gruppi locali

In Friuli-Venezia Giulia non vi sono state esperienze che possano paragonarsi a quella delle Aquile Randagie. Mi piace ricordare tuttavia un docente del Regio Istituto Tecnico Industriale Aeronautico “Antonio Locatelli” di Udine - l’attuale “Malignani” - l’ingegnere Gilberto Borin, comandante entro l’Opera Nazionale Balilla. Ricorda un suo allievo, il perito aeronautico Lorenzo Missio, classe 1929, che gli alunni appresero da lui, anche con escursioni all’aperto, alcune tecniche tipiche dello scautismo, tra le quali nozioni di primo soccorso, modalità di segnalazione all’aperto con l’alfabeto Morse, orientamento con carta e bussola. Borin fu tra gli artefici della rinascita dello scautismo a Udine nel 1945.

Il professor Giuseppe Violino, partigiano dell’Osoppo, sopravvissuto a Dachau, scrisse nel suo testo “Pagine di un redivivo”: “Dopo aver considerato la situazione (era l’autunno del ’43) in ogni suo aspetto e in ogni suo possibile sviluppo futuro, io e l’amico Borin (Rolando) decidemmo di accettare rispettivamente l’incarico di ispettore e direttore di un ricreatorio, allo scopo si svolgere un programma di educazione apolitica e individuale, sul tipo scautistico, e di creare in quell’occasione una buona cellula di giovani esploratori”.

I due corrispondevano nascostamente tramite lettere cifrate e a volte anche in latino. Gli accadimenti purtroppo precipitarono drammaticamente. Il loro progetto naufragò, il professor Violino venne arrestato, torturato e poi condotto a Dachau, ma il seme della ripresa dello scautismo udinese era gettato.



Sorvegliati speciali

Significativa l’esperienza degli scout del Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani (Cngei), associazione laica di Trieste. Mimetizzati sotto la sigla Gei, cioè Gruppo Escursionisti Indomito, inserito nell’Opera Nazionale Dopolavoro, guidato da Antonio Viezzoli, Pirnetti, Gualtiero Jesurum e altri svolsero attività prevalentemente escursionistica, essendo costantemente seguiti nei loro spostamenti dalle forze dell’ordine. La loro attività si protrasse fino al 1939, poi si spense pian piano per mancanza di nuove leve.

A Monfalcone i componenti del disciolto gruppo locale dell’Asci continuarono a trovarsi periodicamente, naturalmente in abiti borghesi. Di tali riunioni, tenutesi dall’ottobre 1943 al dicembre successivo, sono stati recentemente rintracciati i verbali.

Merita citare due fatti piuttosto curiosi: il Giornale del Friuli, organo del Partito Nazionale Fascista, il 26 aprile 1930, nonostante la soppressione dello scautismo, scriveva in cronaca di Cividale: “Onorificenze ai Giovani Esploratori. È noto a tutti l’opera attiva prestata dai Giovani Esploratori durante la grande guerra, in delicati servizi alle dipendenze dei vari Comandi, spingendosi fino in zona di operazioni. Il Ministero della Guerra riconoscendo i meriti acquisiti per servizio prestato in guerra dai signori Marioni Giovanni, Blasig Cesare, Piccoli Alfredo, Piccoli Antonio, Della Rovere Arnaldo e Della Rovere Arrigo, nella loro qualità di Esploratore, con decreto 12 febbraio 1930 li ha insigniti delle medaglie commemorative delle campagne 1915–1918”.

La Patria del Friuli, il 22 ottobre successivo, invitava tutti gli ex appartenenti al Corpo dei Giovani Esploratori Italiani di Udine a “intervenire all’adunata che avrà luogo sabato 24 pv alle ore 21 nei locali dell’Associazione ‘Volontari di Guerra’ (piazza Vittorio Emanuele, Loggetta San Giovanni) per importanti comunicazioni”.

Fatti che marcarono la ‘presenza’ dello scautismo nonostante fosse stato soppresso.

Ho proposto in diverse occasioni, ma senza alcun risultato, che le Aquile Randagie fossero ricordate nel Giardino dei Giusti a Gerusalemme. Nessuno raccolse la mia proposta, né i tentativi fatti successivamente presso diversi organismi, specie in Lombardia, diedero i risultati sperati.

Peccato! Credo che se lo meriterebbero.