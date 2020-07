I musei dell'Immaginario Scientifico sono chiusi al pubblico, ma il science centre non è fermo. Sono tanti i progetti in cantiere (letteralmente) in questa estate così particolare.

Nella sede di Grignano sono in pieno svolgimento i preparativi per il trasferimento al Magazzino 26, dove dopo la necessaria pausa del cantiere dovuta all'emergenza Covid, sono ripresi i lavori per la realizzazione del nuovo Immaginario Scientifico.

Nelle sedi dell'Immaginario Scientifico di Pordenone e di Tavagnacco sono in corso fino al 31 luglio i centri estivi per i bambini, che da lunedì a venerdì sono i protagonisti di attività fra scienza, natura e creatività, con laboratori, esperimenti e dimostrazioni scientifiche. Per una maggiore sicurezza è stato deciso di non aprire queste sedi al pubblico, riservandolo esclusivamente ai bambini.



Nel periodo estivo inoltre, prende il via la pubblicazione la serie di video, con. I video sono realizzati da Immaginario Scientifico, nell’ambito del progetto di divulgazione scientifica. La scienza in tre minuti, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. I partner del progetto sono Psiquadro Perugia, Comune di Trieste, Università di Trieste, Università di Udine e SISSA.Nei video ci sono oggetti in primo piano, grafiche chiare e intuitive e un solo grande protagonista: le mani. L'Immaginario Scientifico è infatti un museo “hands-on”, e le mani rappresentano, assieme agli altri sensi, un importante veicolo di conoscenza. Ecco perché il titolo della serie è Scienza a portata di mano.Sono video brevi, di pochi minuti, perché vogliono essere un’anticipazione, un occhiello, un’immagine che si imprime nella mente e che permette di continuare a indagare un fenomeno.Gli esperimenti sono semplici, facilmente replicabili sia a casa che a scuola. Per ogni video viene data l’indicazione del grado scolastico per cui è più adatto, e viene messa a disposizione una scheda di approfondimento sul sitoIl pubblico è invitato a provare a ricrare gli esperimenti e inviare le foto a, oppure a condividere sui social media con l'hashtag