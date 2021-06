Scienza fa rima con divertimento ai centri estivi dell'Immaginario Scientifico

Scienza, divertimento, natura, relax: i centri estivi dell'Immaginario Scientifico di Pordenone e di Tavagnacco sono un'occasione per i bambini da 6 a 11 anni per passare allegre giornate alla scoperta della bellezza e degli aspetti più sorprendenti della scienza



In entrambe le sedi sono disponibili ampi spazi esterni, dove i bambini possono esplorare la natura. L’approccio utilizzato nelle attività è quello dell’edutainment: rendere la scienza e l’apprendimento esperienze divertenti ed emozionanti.



La sede dell’Immaginario Scientifico a Tavagnacco si trova nell’antico Mulino di Adegliacco, una restaurata struttura storica di proprietà del Comune di Tavagnacco, con gli antichi macchinari per macinare il grano rimasti perfettamente intatti. Al suo esterno si trova un grande parco, costeggiato dalla Roggia di Udine e dalla pista ciclabile.



Qui le, e sono dedicate alla scoperta della scienza che si manifesta ogni giorno attorno a noi: parole chiave sono consapevolezza e sostenibilità, temi che vengono affrontati in un contesto informale, divertente e stimolante, fra escursioni, esperimenti, gioco libero e riposo.L’Immaginario Scientifico di Pordenone è immerso nel verde,, all'interno di un ampio e luminoso edificio dell’ex Cotonificio di Torre, di proprietà del Comune di Pordenone. Qui le attività dei centri estivi, che si svolgeranno, saranno dedicate alla scienza, alla tecnologia, all’arte e alla creatività. Nel corso della giornata si alterneranno attività di sperimentazione a momenti ludici. Ma i bambini si cimenteranno anche in attività di costruzione creativa e letture.I centri estivi si svolgono da lunedì a venerdì, dalla mattina al pomeriggio.Le iscrizioni si effettuano tramite form online su