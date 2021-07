Scienza o magia?

Non c’è trucco, non c’è inganno ma… c’è la scienza: domenica 18 luglio all'Immaginario Scientifico di Pordenone, aperto dalle 10.00 alle 18.00, oltre a sperimentare e divertirsi con gli exhibit hands-on si potrà assistere a una dimostrazione fra scienza e magia.



Non sempre, infatti, i numeri di magia sono il frutto dell’abilità o dei giochi di mano del prestigiatore: spesso sono la fisica o la chimica che lo supportano nell'ingannare i nostri sensi!



Nel rispetto delle misura anti Covid il numero dei visitatori del museo è limitato: le prenotazioni si effettuano online su www.immaginarioscientifico.it



I residenti nel Comune di Pordenone hanno diritto al biglietto ridotto.