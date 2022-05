Scienza Under 18 torna in presenza

L'Associazione culturale Scienza Under 18 Isontina organizza, dal 19 al 21 maggio (orario 9-12), l’edizione 2022 del Festival Scienza Under 18, rivolto alle scuole dell’ex provincia di Gorizia e non solo. Quest’anno viene proposta un’edizione per così dire ibrida: in presenza a Monfalcone e a distanza sul web.

L’obiettivo è di valorizzare le attività e l’impegno degli studenti e dei docenti nei loro percorsi scolastici, di rendere visibili a tutti i cittadini le buone pratiche di educazione scientifica prodotte nelle scuole e di promuovere l’interesse dei giovani verso gli studi e le carriere scientifiche.

Scienza Under 18 giunge così alla 12esima edizione, con la collaborazione e il contributo del Comune di Monfalcone, il patrocinio e il sostegno della Regione, il patrocinio della Fondazione Carigo, il contributo della Cassa Rurale Fvg e le donazioni di altri enti. Il festival è inserito nel progetto europeo European Maritime Day.

Cosa succede in presenza. L’appuntamento è nel centro di Monfalcone, in Piazza della Repubblica, al Palazzetto Veneto, al Centro Giovani Innovation Young e al parcheggio della salita alla Rocca.

La manifestazione sarà inaugurata giovedì 19 maggio alle 9.30 al Palazzo dell’ex Pretura con la presenza di testimonial, alcuni studenti della nostra regione vincitori di concorsi e competizioni scientifiche nazionali e internazionali (Isis Ziga Zois di Gorizia – concorso nazionale “Conoscere la Borsa” - e Isis Magrini Marchetti di Gemona – Olimpiadi italiane di matematica).

Sono 16 le scuole presenti, da quelle dell’infanzia a quelle secondarie di II grado, di cui tre di Trieste, una di Cervignano e una di Fagagna, con circa 25 classi che proporranno circa 40 exhibit, compresi alcuni laboratori.

In piazza della Repubblica si svolgeranno le esposizioni degli studenti e altri laboratori scientifici presentati da scuole e da altri enti e associazioni come Arpa Osmer e LaREA, Mare Fvg, associazione ambientalista Eugenio Rosmann, il gruppo comunale di Protezione civile e l’Isis Buonarroti di Monfalcone.

Al Palazzetto Veneto sarà allestita la mostra del concorso di fotografia scientifica Scatti di Scienza e la fase finale del progetto proposto da Mare Fvg - Navigando 2021-2022, che rientra nel programma europeo dedicato alle celebrazioni del mondo del mare (European Maritime Day), con la gara dei modellini di navi costruiti dagli studenti di alcune classi di scuola secondaria di I grado: in collegamento diretto da Roma verranno testati all’interno di un canale di circolazione del Cnr Inm.

Sempre al Palazzetto Veneto si svolgeranno le premiazioni delle gare di giochi matematici svolte in occasione del Pi Greco Day e quelle del concorso fotografico “Scatti di Scienza”, giunto alla sesta edizione con più di 160 foto, con l’intervento e il commento a distanza dall’Università Statale di Milano della presidente della giuria.

Non mancheranno due spettacoli teatrali, sempre a tema scientifico, rappresentati nella sala teatrale del Centro Giovani Innovation Young (della scuola media Divisione Julia di Trieste e del Liceo Buonarroti di Monfalcone), e la performance finale della scuola di danza sportiva Club Diamante di Monfalcone che coniugherà danza e scienza.

Ancora due gruppi di studenti potranno usufruire delle visite guidate ai Cantieri e al Museo della Cantieristica Monfalcone.

La manifestazione è gratuita e a ingresso libero ed è aperta a tutta la cittadinanza.

Come ogni anno, i partecipanti, saranno accolti e supportati nel percorso di visita da un servizio di guide/accompagnatori predisposto ad hoc dagli studenti dell’Isis Pertini, indirizzo Turismo di Monfalcone.

Partner che hanno parte attiva per il Festival: Comune di Monfalcone, Mare Fvg, Comune di Fogliano Redipuglia, Isis Bem di Gradisca e Staranzano, Isis Galilei – Fermi – Pacassi di Gorizia, I.C. Gorizia1, I.C. con insegnamento di lingua slovena di Gorizia, Collaborazioni oltre a quelle già menzionate: Consorzio Culturale Monfalconese e Ecomuseo, Ute di Monfalcone.

Cosa succede sul web. Molte classi hanno prodotto e inviato i video con cui raccontano brevemente alcuni momenti dei loro percorsi scientifici svolti a scuola anche durante la dad (più di 35 video e un e-book). Questi video, inframezzati da giochi scientifici on-line realizzati dagli studenti dell’Isis Galilei-Fermi-Pacassi di Gorizia e dell’Isis bem sez. Marconi di Staranzano, sono montati e caricati sul canale YouTube e linkati sulle pagine web dedicate al festival sul sito dell’Associazione dagli stessi studenti delle due scuole seguiti dai loro insegnanti.

Nelle date del Festival saranno resi visibili a tutti coloro che visiteranno il sito di SU18 Isontina