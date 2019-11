Sciopero al Piccolo e al Messaggero: 24 posti tagliati in Fvg

Il Gruppo Editoriale (Gedi) ha illustrato lo scorso 13 novembre, il piano di ristrutturazione delle attività poligrafiche che prevede il trasferimento a Torino di alcune attività di tipografia. Pesante il contraccolpo nella nostra Regione con 24 esuberi, di cui 1 3 presso il quotidiano “Il Piccolo” e 1 1 al Messaggero Veneto.

Come se non bastasse, la Manzoni & C, storica concessionaria di pubblicità di proprietà di Gedi, chiude le filiali sparse sul territorio nazionale, trasferendo tutte le attività presso la sede di Milano. A Trieste sono 7 i lavoratori coinvolti.

Per il nostro territorio si tratta di un numero rilevante di addetti con una grave ricaduta occupazionale e di professionalità in un settore che necessita di politiche di sostegno alla trasformazione in atto.

Dopo la dichiarazione dello stato di agitazione da parte delle segreterie nazionali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, le organizzazioni sindacali locali intendono mettere in campo tutte le azioni necessarie per la salvaguardia dei posti di lavoro, coinvolgendo le istituzioni per affrontare la vertenza nelle sedi più idonee.

Il piano di riorganizzazione è un duro attacco ai quotidiani del territorio e all’informazione locale, in un settore dove i lavoratori sono già stati pesantemente colpiti dalle precedenti riorganizzazioni. Per queste ragioni viene proclamato uno sciopero per l’intero turno di lavoro di sabato 1 6 novembre per i lavoratori poligrafici del quotidiano “Il Piccolo” di Trieste e del “Messaggero Veneto” di Udine.

I lavoratori ritengono che esistono alternative per salvaguardare l’occupazione e per garantire la qualità del prodotto editoriale che, privato delle professionalità che si vogliono cancellare, non verrebbe assicurata. Questa è la prima iniziativa di lotta per preservare un patrimonio di competenze che il gruppo GNN oggi punta a distruggere con l’obiettivo di “fare cassa” per ripianare perdite realizzate altrove.