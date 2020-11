Sciopero del comparto elettrico di E-Distribuzione

Dal 23 ottobre al 21 novembre, è in corso il blocco degli straordinari e dei lavori programmati dei lavoratori E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che si occupa della gestione delle reti di distribuzione. Lo stato di agitazione nazionale si concretizzerà con uno sciopero di quattro ore il 19 novembre.

Le motivazioni dello sciopero nascono dalla necessità di assunzioni: in Friuli Venezia Giulia, in un decennio, le risorse operative, tecnici e operai, nel presidio del territorio sono state quasi dimezzate e ridotte di circa il 40%. La soluzione alle mancate assunzioni dell’azienda è l’esternalizzazione di attività strategiche alle imprese terze che hanno scarsa esperienza nella gestione, oltre a un aumento del carico di clienti e territorio da presidiare per le risorse operative oggi in organico che hanno inevitabili conseguenze sulla qualità del servizio reso agli utenti del Fvg.

Filctem Cgil – Flaei Cisl - Uiltec Uil del Fvg – con i segretari Andrea Modotto, Alfeo Lenardis e Nello Cum - ritengono che queste scelte aumenteranno le criticità sulla rete elettrica regionale affidata in concessione a E-Distribuzione. In particolare, si teme soprattutto per la salute e sicurezza dei lavoratori, in un momento storico in cui si registra un aumento degli incidenti sul lavoro nel settore, purtroppo anche gravi.

Contestualmente, dalle 8 alle 13, sarà organizzato un presidio dei dipendenti all’esterno del quartier generale regionale di viale Venezia a Udine (civico 407, nel tratto finale del viale per chi viene dal centro). "Sindacati e lavoratori – spiegano ancora Modotto, Lenardis e Spinosa – intendono denunciare il rischio che scelte sbagliate, anche sotto il profilo industriale, finiscano per favorire soltanto il business a scapito del servizio elettrico del Paese. Nonostante la carenza di personale, i lavoratori e le lavoratrici di E-Distribuzione si sono fatti carico di questo servizio essenziale, nel silenzio e nel disinteresse generale, in primis della politica".

I sindacati puntano il dito contro "l’abuso dello straordinario, con picchi di 900 ore annue, turni di reperibilità estenuanti e ripetuti, a scapito anche della sicurezza sul lavoro, come conseguenza di organici ridotti all’osso e della mancata programmazione dei carichi di lavoro, oggi non più sostenibili». Da qui la richiesta di un nuovo programma di assunzioni e di investimenti, «per garantire che la missione industriale di E-Distribuzione rimanga quella di garantire un servizio essenziale al Paese, invertendo un trend che dal 2015 al 2019 ha visto una riduzione di 3.900 posti nel confronto tra entrate e uscite e un progressivo calo degli investimenti sul territorio nazionale, che nel quinquennio sono stati di 2,4 miliardi, a fronte di 7,5 miliardi investiti all’estero".

Si ricorda che, pur in regime di sciopero, il personale di E-Distribuzione continuerà a garantire con professionalità e grande responsabilità l'esercizio della rete, la sicurezza degli impianti, la ri-alimentazione e il ripristino del servizio in caso di guasti, con particolare attenzione a tutte le criticità anche legate all'attuale emergenza sanitaria.