Sciopero Fridays For Future... anche da casa

La battaglia per il clima non si ferma, neanche davanti alla quarantena. Per questo i Fridays For Future del Fvg hanno organizzato per venerdì 24 aprile uno sciopero per il clima, al quale sono invitati giovani e adulti.

"Vista l'impossibilità di scendere in piazza a causa dell'emergenza Covid-19", spiega Elisabetta Testa, responsabile stampa di Fridays For Future Friuli Venezia Giulia, "il quinto sciopero mondiale per il clima e la biodiversità si terrà in diretta streaming. Non sarà dunque il Coronavirus a impedirci di continuare il nostro progetto di sensibilizzazione e richiesta di un futuro conforme alle nostre aspettative e non imposto da altri. Per questo motivo su Youtube nel canale “Fridays For Future Friuli-Venezia Giulia”, su Twitch nel canale “FridaysForFutureFVG” e sulle pagine Facebook dei gruppi di FFF, dalle 14.30 alle 18, saremo online insieme a ospiti d’eccezione con i quali affronteremo momenti di dialogo e riflessione".

"Parleremo della stretta correlazione tra emergenza Coronavirus e crisi climatica ed ecologica con Andrea Colla, ecologo e curatore del museo di storia naturale di Trieste, e Massimo Polidoro, divulgatore scientifico, giornalista e docente dell’Università di Milano e Padova. Discuteremo inoltre di Musica e attualità con Doro Gjat, rapper e cantautore friulano, e con Alex Polidori, doppiatore e cantante", conclude Testa.