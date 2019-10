Sciopero generale: disagi in tutta Italia

Sarà una giornata difficile, quella di domani, in tutta Italia, Friuli Venezia Giulia compreso, a causa dello sciopero generale proclamato dalle Associazioni Sindacali CUB (Confederazione Unitaria di Base), SGB (Sindacato Generale di Base), SI COBAS (Sindacato Intercategoriale COBAS) e USI-CIT (Unione Sindacale Italiana). Venerdì 25 ottobre, infatti, lo stato di agitazione interesserà tutti i settori pubblici e privati.



Nella giornata di venerdì 25 saranno garantite le urgenze e l'erogazione dei servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente.



A fermarsi saranno i trasporti, autobus, treni e aerei con modalità e fasce orarie diverse. Si comicnia questa sera con i treni, a partire dalle 21 di questa sera alla stessa ora di venerdì, seguiti dai controllori di volo che incroceranno le braccia dalle 13 alle 17 del 25 ottobre.



Disagi anche nella scuola, nei tribunali per la mobilitazione degli avvocati e negli ospedali, dove saranno garantite le emergenze.

Per quanto riguarda la rete ferroviaria nazionale, Trenitalia domani garantirà le Frecce e i collegamenti regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00), ma saranno possibili leggere modifiche orarie delle corse. In caso di sciopero saranno comunque garantiti i convogli elencati sull'orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com.