Sciopero generale in Fvg

Giornata difficile, quella di martedì 8 marzo, per lo sciopero generale proclamato in tutta Italia. Le sigle sindacali Slai Cobas per il sindacato di classe, Cub, Si Cobas, Usb e altre, hanno proclamato per la giornata la protesta “di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati”. Possibili disagi anche in tutta la regione per il Trasporto pubblico.



Gorizia, servizi minimi garantiti

Il Comune di Gorizia ha comunicato che verranno garantiti i seguenti servizi essenziali come l'accoglimento delle registrazioni di nascita e di morte, i servizi cimiteriali e quelli assistenziali e sociali come i servizi di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e la somministrazione di vitto a persone autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale.



Verranno inoltre garantite l’attività di pronto intervento sulla rete stradale, il servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini, l’attività di pronto intervento della Polizia Municipale e il servizio di Protezione Civile.



Trasporto pubblico

Possibili disagi anche in tutta la regione per il Trasporto pubblico. La segreteria territoriale di Trieste dell’USB ha aderito allo sciopero nazionale di 24 ore proclamato per martedì 8 marzo. Lo sciopero interesserà sia il personale viaggiante (conducenti, controllori e verificatori), sia il personale tecnico e amministrativo.A Trieste, nel corso della giornata, potrebbero pertanto verificarsi disagi sia al servizio di trasporto e sia agli sportelli per il pubblico.Fra le 6:00 e le 9:00 e fra le 13:00 e le 16:00 saranno ad ogni modo garantiti tutti i collegamenti.