Sciopero generale: trasporti a rischio

La segreteria regionale USB, settore trasporti, ha aderito allo sciopero generale dei lavoratori proclamato per venerdì 29 novembre. Lo sciopero, della durata di 24 ore, potrebbe determinare anche a Trieste disagi e interruzioni del servizio di trasporto pubblico locale e interesserà sia il personale viaggiante (conducenti, controllori e verificatori) e sia il personale tecnico e amministrativo.



Tra le 6 e le 9 e le 13 e le 16 saranno ad ogni modo garantiti tutti i collegamenti.



Lo sciopero è stato indetto "per la chiusura degli impianti a carbone e di tutte le fonti inquinanti, per la conversione ecologica delle aziende ad alto consumo energetico; per la bonifica di tutte le aree utilizzate negli anni come discariche di materiale tossico; per lo sviluppo di un’agricoltura il più possibile a km 0 e che assicuri condizioni dignitose di lavoro e salario; per una legge di stabilità che finanzi la crescita e lo sviluppo della pubblica amministrazione come strumento eco-compatibile di programmazione e garanzia; per un sistema di mobilità che scoraggi il trasporto su gomma e incentivi i sistemi su rotaia; per lo sviluppo della raccolta differenziata e il superamento di tutti i sistemi inquinanti di smaltimento dei rifiuti; per il diritto delle popolazioni a essere sempre consultate su installazioni e interventi che riguardano il proprio ecosistema; per l’abolizione del Testo Unico sulla Forestazione del 2018".