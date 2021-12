Scoperta in Liguria la più antica sepoltura di una neonata in Europa

E' un ritrovamento eccezionale quello fatto dal gruppo di ricerca internazionale - coordinato dagli italiani Stefano Benazzi, dell’Università di Bologna, Fabio Negrino, dell’Università di Genova, Marco Peresani, dell’Università di Ferrara, e il supporto del Sincrotrone Elettra di Trieste. Si tratta della scoperta, in una grotta della Liguria, della più antica sepoltura ritrovata in Europa e appartenente a una neonata vissuta 10.000 anni fa. La piccola, che è stata ribattezzata Neve e si calcola avesse tra i 40 e 50 giorni, è stata sepolta con un corredo di ciondoli e perline nell’entroterra di Albenga, in provincia di Savona.



Il Sincrotrone Elettra di Trieste ha anche pubblicato il lavoro su Scientific Reports, sottolineando quanto l'evoluzione e lo sviluppo dei comportamenti mortuari umani siano di enorme significato culturale.



“La sepoltura è stata collocata all'interno dell'Olocene inferiore e quindi è attribuibile a il primo Mesolitico – si legge nello studio -, un periodo culturale di cui le sepolture ben documentate sono estremamente rare. L'istologia dentale virtuale, la proteomica e l'aDNA indicano che il bambino era una femmina di 40-50 giorni. Gli artefatti associati indicano un investimento materiale ed emotivo significativo nella sepoltura del bambino”.La sepoltura di Arma Veirana fornisce quindi informazioni sullo stato sociale basato sul sesso/genere, sul trattamento funerario e sull'attribuzione della personalità agli individui più giovani tra i gruppi di cacciatori-raccoglitori preistorici, contribuendo ad arricchire di informazioni i pochi dati noti al momento sulle pratiche funerarie di un importante periodo della preistoria poco dopo la fine dell'ultima era glaciale.Le linee accentuate nello smalto prenatale segnalano episodi di stress che possono aver colpito il feto o la madre poco meno di due mesi prima della nascita.La piccola era adornata con almeno 66 perle ornamentali di conchiglia Columbella rustica perforate e tre pendenti perforati realizzati su frammenti levigati di Glycymeris. Una linea di perline di conchiglia e tre pendenti sono stati rinvenuti sopra la spalla destra e la regione toracica superiore, suggerendo che fossero cuciti su una coperta o un cappuccio.La maggior parte delle perle di conchiglie presenta un'usura significativa, il che implica una lunga vita d'uso e probabilmente non sono state originariamente realizzate per scopi funerari. Il bambino probabilmente ha ricevuto perline inizialmente indossate da altri individui.“Data la scarsità di campioni del primo Mesolitico in generale – si legge ancora nello studio pubblicato -, e di neonati in particolare, è difficile generalizzare i risultati ad altre regioni d'Europa all'inizio dell'Olocene. Tuttavia, l'inumazione di neonati e bambini di sesso femminile è dimostrata in siti del tardo Mesolitico e del primo Neolitico come Lepenski Vir nelle gole del Danubio”.