Scoprire il 'Tornado di fuoco' all'Immaginario Scientifico

È una domenica “di fuoco” quella del 27 marzo all’Immaginario Scientifico di Pordenone: durante l’orario di apertura del museo (10.00-18.00) i visitatori potranno assistere a dimostrazioni ed esperimenti intorno all’exhbit Tornado di fuoco.



Alle ore 11.30, alle 15.00 e alle 16.30 adulti e bambini potranno osservare come si forma un tornado di fuoco, e approfondire che cosa accade alle masse d’aria nelle sue vicinanze.



Come spesso accade all’Immaginario, sarà l’occasione per stupirsi e ammirare la bellezza dei fenomeni naturali, ma darà anche modo di capire cosa hanno in comune i vortici d’acqua, il tornado di fuoco e i tornado atmosferici, nonché di riflettere su concetti come la differenza di temperatura, moti convettivi, vortici, densità dei fluidi e depressione.



Per accedere al museo è consigliata la prenotazione su www.immaginarioscientifico.it



Green Pass Rafforzato obbligatorio per i visitatori a partire dai 12 anni compiuti.