Scoprire la chimica con il science show

Come ogni domenica il 26 gennaio l'Immaginario Scientifico di Pordenone sarà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 18.00. Oltre a sperimentare con la scienza, i visitatori potranno assistere al science show “La chimica dagli effetti speciali”, alle ore 15.00. Lo show è compreso nel biglietto d'ingresso al museo e non necessita di prenotazione.



Beaker, pipette e reagenti saranno gli ingredienti per esperimenti e dimostrazioni, con colorate reazioni chimiche, divertenti e inaspettate, dal sicuro effetto wow!



Per tutta la giornata, dalle 10.00 alle 18.00 all'Immaginario Scientifico si potrà inoltre esplorare la scienza attraverso gli “exhibit hands-on” da provare, manipolare e sperimentare, per entrare in contatto con la scienza attraverso l'esperienza diretta. Si potrà inoltre vedere la multivisione “Il Terzo Pianeta”: nel mese in cui ricorre il bicentenario della scoperta dell'Antartide (1820), la multivisione offre una panoramica della superficie del nostro pianeta, rivelando, grazie alla tecnologia, insospettati paesaggi e splendide forme.