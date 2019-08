Scout muniti di guanti e sacchi ripuliscono il parco dell'Isonzo

Associazioni attive in questi giorni nel goriziano per la salvaguardia dell’ambiente. Legambiente Gorizia ha indicato i luoghi e fornito guanti e sacchi al gruppo scout Agesci Gorizia che ha raccolto le varie immondizie che da tempo imbruttivano e rovinavano il parco dell'Isonzo nella zona della foce del torrente Groina. “È stata un'ottima occasione per riflettere sulle nostre responsabilità verso l'ambiente e su quello che possiamo fare come cittadini per mantenere bello e fruibile il territorio cittadino” raccontano gli organizzatori. Legambiente Monfalcone, invece, prosegue i suoi appuntamenti con i ‘laboratori sotto il sole’ domenica 11 agosto la mattina al Velarium Git mentre un ottimo successo è stato registrato il 2 agosto durante il progetto nella Riserva Naturale della Valle Cavanata. La Società Kayak Canoa Monfalcone ha aderito al progetto nazionale, voluto dalla Federazione Italiana Kayak Canoa, Italia in Canoa – Pagaiando per l’ambiente. Assieme alla locale sezione di Legambiente, “abbiamo bonificato la spiaggia accanto alla nostra sede” racconta il presidente Giorgio Guadagnini riferendosi a Marina Nova. Venti i partecipanti per l’iniziativa a carattere ambientale. “Notevole la mole di rifiuti raccolti in parte portati dalle mareggiate, spesso abbandonati per incuria e scarso senso civico. Spiccano dei copertoni da camion e un paio di sci. Maggiore sensibilità ambientale e più sicurezza per i ragazzi dei nostri centri estivi, questi gli obiettivi raggiunti”, conclude Guadagnini.