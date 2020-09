Scuola, a Fiume Veneto al lavoro per garantire i servizi

La situazione emergenziale che stiamo attraversando, causa COVID19, ha generato quest’anno notevoli difficoltà nell’organizzazione dell’anno scolastico. Stiamo lavorando con le scuole del nostro territorio in particolare per poter definire diversi aspetti relativi ai servizi di pre e post scuola e del trasporto scolastico.



E’ intenzione del comune di Fiume Veneto contribuire economicamente per calmierare i maggiori costi che le disposizioni anticovid impongono di attuare da quest’anno, per evitare che gli aumenti vadano a pesare sulle famiglie.



Il servizio di trasporto scolastico è garantito e organizzato dal comune, per le scuole d’infanzia, primarie e secondarie, e sarà operativo già dal primo giorno di scuola. Il costo del personale (€ 22.000) necessario alla vigilanza dei bambini nei pulmini, sarà interamente a carico dell’ente, senza ulteriori aggravi per le famiglie, permettendoci di mantenere inalterate le tariffe rispetto allo scorso anno.



Anche il servizio di pre-scuola per le primarie e secondarie sarà attivato già dal primo giorno, per chi ne ha fatto richiesta, senza aumenti rispetto alla tariffa del 2019/20.Per quanto riguarda il pre e post per le scuole d’infanzia, da quest’anno il contributo comunale sarà erogato direttamente alle famiglie. Stiamo ricevendo in queste ore dalle tre scuole le informazioni (tariffe mensili, numero di utenti, ecc) necessarie per quantificarne l’ammontare che verrà riconosciuto agli utenti e stabilire le modalità e tempistiche di erogazione. Confidiamo nei prossimi giorni di disporre del quadro completo sulla base del quale assumere le dovute decisioni e poter inviare le comunicazioni ufficiali.Vogliamo ringraziare della comprensione e della pazienza i molti cittadini che si sono resi conto della situazione estremamente complicata in cui scuole e amministrazione comunale stanno lavorando per garantire l’avvio dell’anno scolastico.