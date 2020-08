Scuola, a Fiume Veneto orario invariato e seggi elettorali in altre sedi

Il Comune di Fiume Veneto, l’Istituto Comprensivo e i fornitori dei servizi sono al lavoro per far ripartire, il 14 settembre, le scuole primarie e secondaria di primo grado insediate nel territorio.



“Purtroppo – dichiara il sindaco Jessica Canton - siamo costretti a dover trovare delle soluzioni nell’incertezza di linee guida ancora non approvate dal Ministro, che giorno per giorno, più o meno ufficialmente, cambiano, spesso in maniera contraddittoria. E' una situazione di forte ostacolo nell'adozione definitiva dei provvedimenti necessari, tuttavia il confronto e il coordinamento con il dirigente scolastico e gli altri attori coinvolti è costante e intenso".



"Nelle scorse settimane abbiamo chiesto ed ottenuto un contributo di 40mila euro per l’acquisto di nuovi banchi e paretine mobili divisorie - prosegue il sindaco -: ciò ci permetterà di adeguare gli spazi dei nostri plessi scolastici per evitare gli assembramenti e mantenere le distanze di sicurezza, riorganizzando gli spazi per garantire la sicurezza. Possiamo già anticipare che, rispetto allo scorso anno scolastico, non ci saranno particolari stravolgimenti sull’orario delle lezioni, scongiurando così entrate ed uscite che mal si conciliano con le esigenze anche lavorative dei genitori e con il percorso formativo dei ragazzi".



"Stiamo inoltre definendo con il Prefetto lo, in luoghi alternativi alle scuole,, in modo da evitare la sospensione delle lezioni a una sola settimana dall’avvio dell’anno scolastico - aggiunge Canton -. Sono in programma nei prossimi giorni incontri per definire i dettagli dei servizi connessi allo svolgimento delle lezioni, quali il"Nella speranza che dal Ministero non si ritardi ulteriormente nel definire le linee guida e le disposizioni - conclude Canton -, confidiamo di poter completare il quadro e comunicare alle famiglie,”.