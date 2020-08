Scuola, a Udine in classe a scaglioni e solo 3 ore di lezioni

Ai genitori di un Istituto Comprensivo di Udine è arrivata in questi giorni una bozza su quello che potrebbe essere il piano di rientro dei propri figli in classe. Anche se tutt'ora risulta in via di definizione, lo schema studiato dalla dirigente scolastica prevede ingressi scaglionati tra le 8 e le 9, uscite anticipate tra 11 e le 12, nessun servizio mensa, nessun rientro e un totale di sole tre ore di lezioni in presenza al giorno.



Questa l'impostazione abbozzata almeno per le prime due settimane di scuola, quindi dal 14 settembre fino al 26, escludendo il lunedì di chiusura previsto per il referendum del 20 e 21 dello stesso mese.



Diversi genitori sono già allarmati, sia per le poche ore di insegnamento destinate ai loro figli, già privati di una didattica frontale dalla fine di febbraio, che per i difficili orari differenziati di ingresso e uscita che rischiano di mettere in difficoltà le famiglie prive di permessi lavoro o di nonni.



Una situazione complessa, che nonostante le giuste misure anti-Covid da mantenere o introdurre, sembra mettere ancora una volta in secondo piano il diritto allo studio degli studenti, il bisogno di stare in compagnia di cui i più piccoli necessitano (per cui hanno già abbondantemente sofferto) e le necessità delle famiglie, stremate dal lockdown e dal complesso rientro lavorativo.