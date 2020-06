Scuola, al lavoro per far ritornare in classe gli studenti

La scuola riaprirà il 14 settembre, ora è ufficiale. Il Governo ha emanato le nuove linee guida per il rientro in classe, in sicurezza, comunicando al contempo una dotazione economica per ulteriori investimenti sulla scuola perché diventi “più moderna, sicura e inclusiva”, puntando a classi meno affollate e soprattutto niente doppi turni. Il tutto frutto dell’accordo con le Regioni e gli Enti locali. Tra le novità, quella di fare scuola anche fuori dalla scuola e dunque con la possibilità di portare gli studenti nei cinema, nei teatri, nei musei della propria cittadina, facendo in modo che respirino la cultura di cui hanno bisogno. “E perché no, portare anche i più piccoli al parco quando il tempo lo consente a fare lezione", ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nella conferenza di presentazione del Piano per il rientro a scuola a settembre. Linee guida già immediatamente operative e con fondi utili ad assumere fino a 50 mila persone, tra personale docente e non docente con contratto determinato.



Una pennellata generale che riguarda il mondo dell’istruzione in Italia. Il tutto ora deve essere calato nel contesto delle singole realtà, come a San Vito al Tagliamento. Ma com’è qui la situazione? Se lo chiedono centinaia di famiglie poiché al suono della campanella mancano poco più di due mesi. L’Assessore all’Istruzione, Pier Giorgio Sclippa, in vista della ripresa in classe dell’anno scolastico 2020-2021, fa il punto. “Il Comune è pronto a fare la propria parte, supportato dalle istituzioni scolastiche locali. Primo tassello è il tema dell’individuazione degli spazi adeguati a rispettare le indicazioni contenute nelle linee guida sulla sicurezza anti-Covid”.L’Assessore conferma che è in corso una ricognizione delle aule e degli spazi didattici nei vari plessi presenti a San Vito. “La ricognizione puntuale è quasi ultimata: in attesa della relazione finale, emergerebbe però già un primo dato confortante e cioè che gli spazi sarebbero adeguati ai nuovi standard”. Tradotto: il Comune è pronto a mettere a disposizioni delle istituzioni scolastiche classi idonee alle nuove necessità. “Ricordo che comunque è di competenza degli organi collegiali delle scuole definire le modalità di organizzazione della didattica e come Comune siamo pronti a valutare i vari bisogni che dovessero emergere per trovare insieme una soluzione”. Per quanto concerne i servizi di mensa e trasporto studenti, “potranno essere definiti nel dettaglio solo dopo le indicazioni delle autorità scolastiche che stabiliscono l’organizzazione dell’offerta formativa. In base alle loro proposte valuteremo le soluzioni possibili”.Per quanto riguarda il tema della pulizia e igienizzazione degli spazi scolastici, come è stato chiarito dal Governo sono di competenza delle scuole. Ma da Roma hanno ribadito che ci sono le dotazioni economiche per le istituzioni scolastiche perché si dotino di personale adeguato.Ma la domanda più gettonata tra i genitori in questo periodo è se a San Vito al Tagliamento ci sono abbastanza spazi per ospitare le classi affinché si rispetti la cosiddetta regola delle “rime buccali” degli studenti, come predisposto dalle linee guida sulla sicurezza anti-Covid varate dal ministro Azzolina ovvero il distanziamento di un metro che va calcolato tra i volti degli studenti. “In attesa di conoscere l’organizzazione che sarà decisa dagli organi collegiali dell’Istituto comprensivo, allo stato attuale della ricognizione - risponde Sclippa -, sembrano adeguati gli spazi per accogliere tutta la popolazione studentesca che è in attesa di rientrare in classe a settembre”.Secondo gli ultimi dati disponibili, riferiti a marzo 2020, la popolazione studentesca riferita all’Istituto comprensivo Margherita Hack per l’anno scolastico 2020-2021 risulta così composta: circa 220 gli iscritti tra la scuola dell’infanzia D’Andrea di Prodolone (compresa la sezione Primavera) e la Rodari di Ligugnana, mentre nelle tre scuole primarie - De Amicis di Prodolone, Marconi di Ligugnana, Moro capoluogo - sono circa 680 alunni a cui aggiungerne una sessantina a “La Nostra Famiglia”. Gli iscritti alla scuola media Amalteo sono invece più di 460.L’assessore Sclippa annuncia infine che “ora che è stato pubblicato il Piano scuola, come concordato con il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo, sarà convocata la Conferenza dei servizi per definire il piano di rientro in classe degli studenti a settembre nei plessi di San Vito. Naturalmente, pur non essendo di competenza comunale, assicureremo il nostro impegno per sostenere le richieste degli istituti superiori agli enti di riferimento”. “Peraltro - aggiunge il Sindaco Antonio Di Bisceglie - la scuola è stata in questi anni e rimane una priorità e dunque cercheremo di fare quanto sarà necessario con tutto l’impegno che richiede”.