Scuola aperta al Paschini-Linussio di Tolmezzo

L’Isis “Paschini-Linussio” di Tolmezzo apre le porte ai ragazzi alle prese con la scelta della scuola superiore. Sabato 16 gennaio, giornata di “Scuola aperta”, gli studenti di terza media potranno conoscere la ricca offerta formativa dell’Istituto. Dalle ore 15 alle 18 gli insegnanti presenteranno i quattro indirizzi liceali, Classico,Scientifico,Linguisticoe delle Scienze umane; le articolazioni “relazioni internazionali per il marketing”, “amministrazione, finanza e marketing” e “sistemi informativi aziendali” dell’Istituto Tecnico-Economico; e i corsi dell’Istituto professionale“Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera”.



In considerazione della complessità dell’emergenza sanitaria, per consentire a ciascuno di conoscere l’offerta formativa nella modalità più consona, sono state predisposte due diverse possibilità di partecipazione: in presenzae a distanza su piattaforma Google Meet. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet dell’Istituto. Coloro che desiderano visitare la scuola dovranno prenotarsi on line e riceveranno conferma con l’indicazione oraria dell’appuntamento. Nella stessa giornata, oltre alle aule e ai laboratori della sede centrale in via Ampezzo 18, sarà visitabile anche il Laboratorio di Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita “Gianni Cosetti”, in via dell’Industria (nella Zona industriale, di fronte allo stabilimento ex Seima).



Il programma della giornata di “Scuola Aperta” prevede, alle 15.00, il saluto del Dirigente scolastico Andrea Battaglia e, a seguire, la presentazione generale delle peculiarità degli Indirizzi. Sia nella modalità in presenza, sia on line, sarà possibile confrontarsi con gli insegnanti delle discipline caratterizzanti, conoscere l’offerta formativa e la ricca articolazione delle attività laboratoriali e dei progetti extracurricolari dell’Istituto.Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere ai docenti Paola Fontanini, referente per gli Indirizzi liceali (paola.fontanini@paschinilinussio.edu.it) e Aulo Cimenti, referente per l’Istituto tecnico e l’Istituto professionale (aulo.cimenti@paschinilinussio.edu.it).