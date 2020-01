Sabato 11 gennaio si svolgerà il secondo appuntamento di Scuola aperta all’Isis Paschini-Linussio per gli studenti di terza media di Carnia, Canal del Ferro-Val Canale e Alto Friuli, che stanno scegliendo il loro futuro percorso di studio. L’Istituto di Tolmezzo, con i suoi quattro indirizzi, propone un progetto educativo ispirato alla centralità dell’allievo, radicato nella storia e nella cultura del territorio e, nel contempo, aperto alla dimensione internazionale e al futuro.

“Il Paschini-Linussio è una scuola in cui convivono professionalità e competenze diverse per realizzare percorsi didattici ed educativi adeguati alle sfide della società contemporanea”, dichiara il dirigente scolastico Andrea Battaglia, che aggiunge: “Gli eccellenti risultati scolastici delle passate generazioni di cittadini che si sono formati nelle nostre scuole sono la più eloquente testimonianza del valore del nostro progetto”.

Nella giornata di Scuola Aperta dell’11 gennaio, dalle 15 alle 18, sarà possibile conoscere il piano dell’offerta formativa della scuola, che prevede un’ampia scelta tra i quattro indirizzi liceali (classico, scientifico, linguistico e delle scienze umane), l’Istituto tecnico-economico (relazioni internazionali per il marketing, amministrazione, finanza e marketing e sistemi informativi aziendali) e l’Istituto professionale (servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, con enogastronomia, prodotti dolciari e industriali e servizi di sala e vendita).

Presso i locali del Centro studi di Tolmezzo (al quale si accede dall’ingresso di via 25 Aprile come pure da quello di via Ampezzo 18), il programma della giornata prevede la presentazione delle peculiarità degli indirizzi e dell’offerta formativa, l’incontro con gli allievi che frequentano o hanno frequentato le varie articolazioni e colloqui con gli insegnanti delle diverse discipline.

Per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di assistere e partecipare ad attività laboratoriali e la visita della scuola, compreso il laboratorio di enogastronomia e servizi di sala e vendita Gianni Cosetti, in via dell’Industria (nella zona industriale, di fronte allo stabilimento ex Seima). Durante la giornata sarà possibile anche prendere contatti con i referenti dell’Orientamento per richiedere delle apposite esperienze di stage.

Per qualsiasi informazione o chiarimento ci si può rivolgere agli insegnanti referenti per l’Orientamento, Simona De Pauli, per gli indirizzi liceali (simona.depauli@paschinilinussio.edu.it) e Aulo Cimenti per l’Istituto tecnico-economico e per l’Istituto professionale (aulo.cimenti@paschinilinussio.edu.it).

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito www.paschinilinussio.edu.it, dove sono scaricabili i dépliant che illustrano la proposta didattica e le modalità d’iscrizione.