Scuola, appuntamento con l'orientamento

Individuare il percorso di studi non è sempre un compito facile per gli studenti e per le famiglie che devono accompagnare e sostenere i giovani affinché la scelta possa essere attraente, realistica e libera. Riconoscere le caratteristiche personali, conoscere gli strumenti per orientarsi, valutare le differenti opportunità offerte dai sistemi dell’istruzione e della formazione, sono alcune delle competenze che aiutano i ragazzi ad assumere una decisione in modo autonomo e consapevole così da diventare protagonisti della loro vita formativa e professionale.

Per questo, la Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Trieste, Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport - Servizio Scuola ed Educazione, realizza un ciclo di incontri per dialogare con le famiglie sul tema dell’orientamento e della scelta del percorso di studi.

Gli incontri sono in programma il 17 gennaio al Ricreatorio Ricceri, il 18 all'Istituto Comprensivo Iqbal Masih e il 19 gennaio al Ricreatorio Padovan, sempre a Trieste.

