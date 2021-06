Scuola basket Miky Mian e Fondazione Friuli ancora insieme

La Fondazione Friuli ha rinnovato la fiducia alla Scuola Basket Miky Mian (SBaMM) e anche per la stagione 2021-2022 continuerà a sostenerla per alcuni progetti mirati alla diffusione dei valori dello sport e a favorire la pratica sportiva, con una particolare attenzione ai ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà economica. In periodi complessi come quello che stiamo vivendo, è prioritario cercare soluzioni nuove che aiutino a fronteggiare le esigenze emergenti.

La SBaMM è un’associazione sportiva dilettantistica che mira a trasmettere i valori educativi dello sport per la crescita dei giovani e, dal 2013, anno della sua fondazione, è stata sempre attiva su vari fronti per diffondere valori come rispetto, impegno, capacità di superare le difficoltà e affrontare le momentanee battute d’arresto.

La Fondazione Friuli, che persegue finalità di promozione dello sviluppo economico e di utilità sociale, ha sempre sostenuto le iniziative del club e si è dimostrata aperta a supportare nuove idee e proposte rivelandosi un partner fondamentale per realizzare iniziative sempre più significative.

Lo scorso anno, nonostante il lockdown e la sospensione delle lezioni scolastiche e sportive in presenza, la scuola Basket Miky Mian ha trovato il modo per stare vicino a bambini e ragazzi proponendo il progetto “Mad – Una voglia pazza di giocare a minibasket (anche da casa)!” Il corso è stato realizzato per permettere alle insegnanti e ai bambini di vivere esperienze e sperimentare nuove proposte per imparare giocando attraverso una serie di video lezioni con giochi e esercizi pensati per questa fascia di età. Un modo per rimanere al fianco di insegnanti e bambini anche in un momento particolarmente difficile.

“Crediamo che l'attività sportiva sia fondamentale per il corretto sviluppo e crescita dei giovani sotto l'aspetto fisico, ma anche sociale, caratteriale e psicologico", spiega il presidente Michele Mian. "Affrontare la fatica, gli errori, il lavoro di squadra, le vittorie e le sconfitte con la gioia ma anche la delusione, pensiamo sia una palestra di crescita fantastica".

Per l’immediato futuro si stanno dedicando molte energie a un altro progetto: la creazione, da parte della Scuola Basket Miky Mian, di fondo per garantire sostegno ai propri atleti che si troveranno, a causa della pandemia, in una situazione di difficoltà economica.

Il fondo sarà costituito con i proventi del 5 per mille, con il prezioso contributo della Fondazione Friuli ed inoltre la società si sta impegnando per trovare anche degli sponsor ad hoc. Per la prossima stagione, considerata l'emergenza sanitaria in corso e le prevedibili problematiche economiche che ne seguiranno, l’obiettivo è quello di aumentare ulteriormente il numero di posti gratuiti (che la società da sempre mette a disposizione) per limitare il rischio di abbandono delle attività sportive. Grazie a queste “borse di studio” bambini e ragazzi appartenenti a famiglie in difficoltà economica potranno proseguire i corsi di minibasket e basket.

“Alla crisi sanitaria in corso – prosegue Mian - probabilmente seguirà una crisi economica e ci sarà bisogno di sostenere economicamente le famiglie più in difficoltà in modo da non far abbandonare l'attività sportiva ai nostri atleti le cui famiglie si potrebbero trovare in questa situazione. Per questo abbiamo deciso di costituire un fondo economico a disposizione di queste famiglie. Ci tengo a ringraziare ancora una volta la Fondazione Friuli per il prezioso supporto e la fiducia che rinnova dal 2013 alla nostra Associazione e alle nostre iniziative garantendoci la possibilità di lavorare per raggiungere obiettivi sempre più importanti dal punto di vista sociale e sportivo".