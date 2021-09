Nessuno ha la bacchetta magica, ma la collaborazione tra istituzioni fa miracoli. Augusto Viola, commissario dell’Ente di decentramento regionale di Udine e Pordenone (Edr) competente per la manutenzione delle scuole superiori nei due territori, sottolinea spesso quanto sia essenziale collaborare. Al suo fianco Chiara Bertolini, direttore del servizio tecnico. Sorge il dubbio che i continui richiami allo spirito di collaborazione siano il risultato di molti grattacapi da quando ha iniziato a guidare l’ente, avviato l’anno scorso.



Perché tante scuole sono in difficoltà con gli spazi?

“Scontiamo un deficit storico sulla carenza di spazi e di aule. Come se non bastasse, anche le modifiche istituzionali (prima dell’edilizia scolastica si occupavano le province, poi sono arrivate le Uti e infine tocca ora all’Edr, ndr) non ci hanno aiutato e dobbiamo recuperare anni di ritardo. Per altro, ai problemi storici si sommano quelli contingenti, legati al repentino aumento di iscrizioni in alcuni istituti. Il Ministero ha fissato un numero limite di studenti per ogni aula, ma in alcune scuole le iscrizioni sono cresciute senza che tuttavia fossero a disposizione gli spazi necessari. Per riorganizzare gli spazi esistenti sono necessari mesi di lavoro, ma per crearne di nuovi servono anni”.



“Stiamo lavorando in condizioni di costante emergenza, tanto più che siamo operativi dal luglio 2020 e. Per dare risposte rapide, siamo statie alla realizzazione di strutture modulari. Nel caso del Malignani hanno deciso fosse meglio ricavare 34 nuove aule in spazi inutilizzati per ospitare i ragazzi delle aule interessate alla messa a norma antisismica. Ci siamo dati da fare molto rapidamente anche grazie alla collaborazione fattiva tra istituzioni che resta essenziale”.“Ovviamente il Covid-19 ha reso tutto più difficile perché sono necessari spazi maggiori a disposizione, ma se ci si dà da fare e si collabora tra i vari enti interessati, inclusi i Comuni proprietari delle strutture, come avvenuto con, i lavori procedono spediti”.“E’ migliore. Sono in corso molti interventi, lavori che potrei definire fisiologici, come al, scuola che assieme alè sottoposto a interventi di messa in sicurezza trovandosi in zona sismica 1. Oltre a vari interventi sul territorio, è prevista la costruzione di una scuola ‘polmone’ a Pordenone da 800 posti, dove accogliere i ragazzi del Grigoletti che sarà sottoposto a estesi lavori antisismici. L’intenzione è di procedere nella stessa maniera a Udine, dove realizzare”.I soldi ci sono: entro il 2023 saranno spesi 15,5 milioni di euro solo solo in provincia di Udine, tra fondi statali e regionali. Meno certa la collaborazione tra istituzioni invocata da Viola, ma sarebbe già molto se l’Edr fosse almeno messo in grado di lavorare a pieno ritmo, senza che arrivi qualche altra riforma mentre si trova a metà del guado.