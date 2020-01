Scuola di cult, a Udine i segreti del cinema

Il 24 gennaio, alle 20.45, nella sala Comelli di Udine, si rinnova l'appuntamento con Il Caffè del Venerdì. Il tema della 35esima serata sarà 'Scuola di cult: da Udine a Mediaset con i segreti del cinema'. Sul palco saliranno Enrico Tamburini e Susanna Fontana, udinesi doc e autori della rubrica “Scuola di cult” di Iris che presenta il “dietro le quinte” delle grandi commedie anni Settanta e Ottanta: segreti, retroscena e tantissime curiosità della commedia all'italiana e non solo!

Gli aneddoti e le notizie inedite da loro proposti toccano anche grandi film che hanno fatto la storia del cinema, come 'Il padrino', 'Blade Runner' e che vengono raccontati dalla coppia con uno stile autoironico, gag divertenti e toni leggeri, lontani dagli standard accademici dei critici cinematografici istituzionali.

La storia di successo dei due ospiti è presto detta! Il programma nasce per la passione sempre coltivata da Enrico per il “cinema all’italiana”, in particolare i film “Continuavano a chiamarlo Trinità” con Bud Spencer e Terence Hill, “Il ragazzo di Campagna” con Renato Pozzetto, “Il ciclone” di Pieraccioni e “Sognando la California” dei Vanzina.

La passione ispira nel 2010 il sito www.cinepanettoni.it (Enrico è un web designer) e il successivo contatto positivo con il canale tv Iris-Mediaset diventa poi cosa concreta nel 2015 con la produzione delle prime puntate del programma. A oggi le puntate di Scuola di Cult hanno superato il numero di 100 ed Enrico e Susanna, nella loro pagina facebook “Filmoni e cinepanettoni”, totalizzano ben 350.000 fan, mentre sul canale Youtube contano più di 4 milioni di visualizzazioni!

L’appuntamento avrà come sempre momenti di spettacolo recitativi e musicali a sorpresa sempre in tema con l’arte cinematografica, vera protagonista della serata.

L’ingresso è con offerta libera e l’incasso sarà devoluto a LaLuna Onlus, associazione di volontariato nata nel 1994 a San Giovanni di Casarsa, che oggi è riferimento importante sul territorio per i disabili e per i progetti di vita a forte spinta evolutiva con una attenzione particolare al tema della vita indipendente.

La serata gode dell’importante patrocinio del Comune di Udine. Viste le molte richieste di partecipazione e il numero limitato di posti, si consiglia la prenotazione sul sito www.ilcaffedelvenerdi.it

Tutte le iniziative sugli eventi, video e foto delle serate trascorse possono essere seguite nel Sito www.ilcaffedelvenerdì.it (con possibilità di iscrizione alla news-letter / mailing list), sulla pagina FB "il caffè del venerdi" (con un like alla pagina), o attraverso il canale video you tube "Il Caffè Del Venerdì". Vi aspettiamo allo spettacolo e, come sempre, auguriamo un “buon caffè a tutti”!