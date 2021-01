Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici: inaugurazione dell’anno accademico

Lunedì 11 gennaio alle ore 11 in via telematica (Microsoft Teams), verrà inaugurato l’anno accademico 2020/2021 della Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici, alla presenza della neo direttrice Claudia Bolgia e del direttore del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, Andrea Zannini.



La Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici dell’Università di Udine è al suo XXV anno di attività. È diretta da Claudia Bolgia ed è composta da un consiglio di docenti del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale che si è particolarmente distinto per gli ottimi risultati raggiunti nella valutazione della ricerca scientifica (VQR 2004-2010) nell'area della storia dell'arte.



Di esso fanno parte per l'anno accademico Alessandro Del Puppo, Alessia Ottavia Cozzi, Luca Mor, Maurizio D'Arcano Grattoni, Roberto De Feo, Giovanni Carlo Federico Villa e ai quali si aggiungono esperti di istituzioni esterne.

Dopo l’esposizione del programma di studio, seguirà la conferenza della precedente direttrice della Scuola, Giuseppina Perusini, dal titolo: Dalla ricerca alla valorizzazione dei manufatti artistici: un esempio friulano.