Scuola, domande e risposte sulla ripartenza

Tra poche settimane, suonerà di nuovo la campanella delle scuole di tutta Italia. Ma come si andrà in classe? Con che orari? E con quali regole? Tante le domande, ribadite oggi anche dall'associazione nazionale presidi, e i dubbi ai quali le famiglie attendono risposte chiare.

"Siamo al lavoro da mesi per il rientro a scuola di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. È una priorità assoluta del Governo perché è una priorità di tutto il Paese. Dal primo settembre le scuole apriranno per chi è rimasto più indietro. Dal 14 riprenderanno ufficialmente le lezioni. Le scuole non vanno solo riaperte, dobbiamo fare in modo che poi non richiudano", ha scritto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina su Facebook.

E per fornire tutti gli aggiornamenti sulle modalità di accesso alle strutture, il Miur, sul suo sito internet, ha creato un'apposita sezione dedicata proprio alle domande e risposte, con i documenti e le informazioni per il rientro in classe.