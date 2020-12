Scuola, ecco il piano trasporti per il rientro dal 7 gennaio

Si sta delineando il piano per il rientro in sicurezza degli studenti in classe dal 7 gennaio. La Prefettura di Udine, completato il tavolo con tutti i protagonisti coinvolti, oggi comunica le novità in merito agli orari di autobus e treni. In allegato, tutte le tabelle delle corse previste da Arriva Udine - Saf, Trenitalia e Fuc - Ferrovie Udine-Cividale.

Il documento non prevede modifiche per l'ingresso per le scuole superiori di Cervignano, Palmanova, San Giorgio di Nogaro, Latisana, Lignano e Tarvisio. Il trasporto in sicurezza degli studenti viene effettuato con il potenziamento dei mezzi pubblici.

Gli istituti dei poli scolastici di Cividale e San Pietro al Natisone, Codroipo, Gemona, San Daniele del Friuli, Tolmezzo e Udine, ricorrono a ingressi e uscite scaglionate, secondo i seguenti turni: ingressi alle 8 e alle 10, uscite alle 13 e alle 15. Tutti gli studenti, si legge nel documento, sono tenuti a servirsi del mezzo pubblico di trasporto che il relativo gestore ha reso disponibile per garantire l’ingresso in classe nell’orario stabilito dal dirigente scolastico del proprio istituto. Quindi, a chi entra a scuola alle 10 è vietato servirsi dei mezzi pubblici preposti per l’ingresso scolastico alle 8.

I dirigenti di ogni istituto scolastico secondario dovranno pubblicare il piano orario della didattica sul proprio sito web istituzionale, affinché studenti e famiglie possano essere costantemente aggiornati sull’orario quotidiano di inizio e termine delle lezioni, e lo dovranno comunicare tempestivamente a tutte le società di trasporto, affinché possano essere immediatamente apportate le eventuali variazioni al piano dei trasporti.

Per evitare possibili assembramenti, i dirigenti dovranno verificare che gli studenti in ingresso e uscita dall’istituto rispettino il distanziamento sociale. A questo scopo, i Sindaci di tutti i comuni della provincia garantiscono la disponibilità delle proprie Polizie municipali per il servizio d’ordine. Le Municipali saranno presenti nelle stazioni ferroviarie e delle corriere e nei punti maggiormente critici di raccolta studenti. A dare manforte nei controlli, ci saranno, come annunciato dal vicepresidente Riccardo Riccardi, anche i volontari della Protezione civile.

Sono state sensibilizzate anche le Forze dell’Ordine, che potranno essere chiamate in ausilio, al momento della necessità.

Nei mesi di gennaio e febbraio sono previste, con cadenza settimanale, riunioni del Tavolo tecnico provinciale, per monitorare il corretto funzionamento della pianificazione e apportare eventuali interventi di aggiustamento, ove si rendessero necessari.