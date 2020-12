Scuola, in forse la riapertura a gennaio

Dalla conferenza stampa del Direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, sull’analisi della situazione epidemiologica, arriva un'inattesa doccia fredda sul rientro in classe il 7 gennaio, previsto dal Dpcm per il 75% degli studenti delle superiori. "È un traguardo che tutti auspicano avvenga il prima possibile, magari dopo le Feste, ma è ancora presto per dire quando riaprire le scuole. L'incidenza dei casi è ancora molto elevata e finchè non l'abbassiamo è difficile parlare di ripresa delle attività. Dobbiamo tenere bassa la circolazione virale", ha detto Rezza.

Intanto, anche nella nostra regione proseguono i tavoli con i Prefetti per definire le modalità per un rientro in sicurezza, tra revisione del sistema trasporti e modifiche dell'orario d'ingresso delle classi. A Trieste, il piano è quasi definito, puntando su campanelle differenziate tra le 8 e le 9 e su un calendario concordato anche in base alla vicinanza delle scuole. A Pordenone, invece, non dovrebbe cambiare l'orario d'ingresso; l'obiettivo è quello di potenziare i mezzi di trasporto, ma restano ancora da chiarire alcuni aspetti, come le soluzioni per evitare assembramenti all'arrivo e all'uscita dai poli scolastici.

Situazione ancora da definire, invece, a Gorizia e a Udine dove, prima ancora dell'avvio del tavolo con il Prefetto Angelo Ciuni, 23 dirigenti di Licei e Istituti tecnici e professionali del capoluogo, ma anche di Cividale, Codroipo, Lignano, Tolmezzo, Gemona e Tarvisio, avevano 'bocciato' in toto la riorganizzazione - scolastica e di trasporto - proposta dalla Regione per il ritorno in classe degli studenti, con orari scaglionati tra le 8 e le 10. Una posizione stigmatizzata dall'assessore Alessia Rosolen, che ha invitato tutti gli attori a fare la propria parte per consentire il ritorno in classe. Si continuerà a lavorare nei prossimi giorni per trovare una sintesi condivisa.