Scuola, Intesa Sanpaolo premia cinque 'fuoriclasse'

Cinque studenti friulani sono stati premiati nei giorni scorsi a Castellanza come "I Fuoriclasse della Scuola" durante una cerimonia presso la Liuc Università Cattaneo. Intesa Sanpaolo è tra i sostenitori storici che hanno donato 78 borse di studio, del valore complessivo di 156 mila euro, assegnate nell’ambito della quarta edizione del progetto dedicato alla valorizzazione degli studenti eccellenti. L’iniziativa è parte del Protocollo di intesa tra la Fondazione per l’Educazione Finanziaria al Risparmio e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e realizzato con il sostegno del Museo del Risparmio, dell’Associazione Bancaria Italiana e di Confindustria.

I vincitori dell'edizione 2019 sono arrivati dopo aver partecipato al Campus di Educazione finanziaria offerto dal Museo del Risparmio di Torino, ideato con lo scopo di dotare i giovani talenti di competenze economiche di base attraverso l’interazione con accademici del mondo dell’economia, imprenditori e gli strumenti multimediali del Museo, nonché di approfondire l’approccio alla gestione sostenibile delle risorse per lo sviluppo individuale e sociale.

I "fuoriclasse" sono studentesse e studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie, che si sono distinti nelle competizioni del Programma nazionale per la Valorizzazione delle Eccellenze: Olimpiadi di Astronomia, Chimica, Filosofia, Fisica, Informatica, Italiano, Lingue e civiltà classiche, Matematica, Scienze naturali, Statistica, i concorsi EconoMia e New Design e la Gara nazionale per gli alunni degli istituti professionali e per gli alunni degli istituti tecnici.

Per il Fvg, il premio è andato ad Andrea Chiarvesio dell’Isis Malignani per la gara nazionale degli Istituti professionali e tecnici; Francesco Mazza dell’Isis Pujatti di Sacile per le Olimpiadi della Chimica; Giacomo Bortolussi del Liceo Copernico di Udine per le Olimpiadi della Matematica; Francesco Sitta del Liceo Grigoletti di Pordenone per le Olimpiadi delle Scienze Naturlai (triennio) e Alessandro Bortolin dell’Itst Kennedy di Pordenone per le Olimpiadi di Informatica.