Scuola, parte dagli studenti un sondaggio sulla Dad

Didattica a Distanza e rientro a scuola. Una questione in bilico da mesi e di non facile soluzione, che va a toccare tematiche delicate e sensibili come il diritto alla salute, il diritto alla socialità dei ragazzi, il diritto allo studio (in presenza) e i problemi legati alla strumentazione per effettuare la didattica a distanza.

Sulla scia di queste problematiche, è partito da una manciata di studenti delle scuole portogruaresi - Mattia Lanzarini, Giulia Di Bonito, Roberto Gjuraj, Clara Michelini, Riccardo Levorato, Giada Meret, Giovanna Mattiussi e Giuseppe Di Leo - un sondaggio attraverso risposte in forma anonima a un questionario, per giungere a considerazioni, proposte e soluzioni da presentare agli Uffici scolastici regionali.

"Nella settimana tra il 18 e il 24 gennaio – ci spiega uno dei promotori dell’iniziativa – i rappresentanti d’Istituto delle scuole secondarie di secondo grado di Portogruaro, stanchi della situazione in cui si trovano tutti gli studenti da ormai un anno, si sono uniti per stilare un sondaggio rivolto attualmente agli alunni delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia riguardante la DAD e l’eventuale rientro a scuola ancora da decidere definitivamente, per poi successivamente espandersi in tutta Italia".

Dal Portogruarese, l’iniziativa si è poi allargata alle scuole secondarie di secondo grado di Mirano, Venezia, San Donà di Piave e delle province di Treviso, Udine, Padova e Pordenone. Nei primi cinque giorni dall’apertura del sondaggio le risposte sono arrivate da oltre 9.000 studenti, a sottolineare quanto per i giovani alunni l’istruzione sia una questione seria e sentita.

Le domande spaziano dalle più semplici informazioni sulla tipologia d'istituto frequentato e la classe, alle più specifiche come l’efficacia della DAD per il proprio apprendimento; dalle difficoltà incontrate (dispositivi elettronici, connessione insufficiente), all’aspetto psicologico, da non tralasciare.

A chiudere il questionario, infatti, è proprio quest’ultima sfera, attraverso i quesiti: 'Saresti favorevole a un eventuale ritorno in presenza con le adeguate precauzioni?'; 'Cosa ti spaventa maggiormente di un possibile rientro a scuola?'.

Tematiche di assoluta importanza durante questa pandemia, affrontate con maturità e propositività dai rappresentanti d'istituto e da ogni classe coinvolta.

A oggi, il dato che più fa riflettere è che gli studenti esprimono al 60% circa la loro voglia di ritornare sui banchi di scuola, ma in una domanda successiva, ovvero, se fossero disposti a farlo adesso, il no si attesta al 70%. I ragazzi, insomma, vogliono tornare in aula, ma non si sentono sicuri. E questo rappresenta un dato non trascurabile.

"Lo scopo principale di questa iniziativa è quella di conoscere una volta per tutte il vero pensiero degli studenti, attraverso un’indagine semplice e mirata. Una volta analizzati i risultati del questionario - dichiarano i promotori dell'iniziativa - tramite gli uffici scolastici, contiamo di farli arrivare ai vertici dell’istruzione pubblica della Regione per dimostrare come gli studenti siano attivi e sensibili riguardo alla situazione assai complicata che vivono da un anno".