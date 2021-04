Scuola, rientro in classe per 90mila studenti del Fvg

Oggi torneranno in classe circa 90mila studenti del Friuli Venezia Giulia dalle scuole dell'infanzia alla prima media, dopo la pausa di quattro settimane legata all'emergenza Covid nel corso della quale le lezioni si sono svolte solo a distanza per gli alunni di ogni ordine e grado.

Anche se il Fvg è ancora in 'zona rossa', infatti, il decreto Covid stabilisce che, per i bambini della materna, della primaria e della prima media, le aule si dovranno riaprire e le Regioni non potranno chiudere le scuole ed estendere la dad, che viene, invece, confermata per la scuola secondaria di secondo grado e per gli studenti di seconda e terza media. Per loro, infatti, le classi torneranno ad aprirsi solo quando la Regione tornerà in zona arancione.

L'anno scolastico, in base al calendario regionale, si concluderà il 10 giugno e, lasciate alle spalle le vacanze di Pasqua, le lezioni saranno sospese soltanto per due giorni, sabato 1° maggio e mercoledì 2 giugno. Per i bambini dell'asilo, le lezioni termineranno come di consueto a fine giugno, mercoledì 30.

Ancora da definire cosa accadrà dopo la fine dell'anno scolastico. Il Governo, infatti, è al lavoro per strutturare il Piano estivo per la scuola annunciato dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Si punta al recupero degli apprendimenti a giugno, mentre a luglio e agosto si darebbe il via alla socializzazione tra i ragazzi.