Scuola, taglio di una classe alla Leonardo Da Vinci

Si fa largo l'ipotesi di sopprimere una delle quattro classi prime alla scuola media Leonardo Da Vinci a partire dal prossimo anno scolastico. Il sindaco di Ronchi dei Legionari, Livio Vecchiet, non ci sta e ha manifestato il suo profondo rammarico scrivendo al Presidente Massimiliano Fedriga, all'assessore all'istruzione, Alessia Rosolen, all'ufficio scolastico regionale e anche ai consiglieri Antonio Calligaris e Diego Moretti.

Il primo cittadino, nell'esprimere la sua forte contrarietà al riguardo, mette in luce diversi aspetti sui quali si dovrebbe riflettere per non procedere alla soppressione della classe. Il numero di iscrizioni, ben 73 per il prossimo anno scolastico, il fatto che, fino allo scorso anno, la scuola media è sempre stata formata da quattro prime, quattro seconde e quattro terze e anche, ultimo ma non ultimo, il fatto che, anche grazie alla Regione, la Municipalità ronchese ha ottenuto un contributo di 6 milioni di euro per il completo rifacimento della scuola, tramite la sua demolizione e ricostruzione.

Il cantiere per il primo lotto è già attivo e ai primi di settembre inizierà la demolizione della prima ala. “Per tutta questa serie di ragioni – ha detto Vecchiet - ritengo che al nostro istituto comprensivo andrebbe mantenuta la possibilità di mantenere quattro sezioni di prime, con classi formate da 18/19 alunni ciascuna, rendendo di fatto possibile, in questi tempi di pandemia, il necessario distanziamento tra alunni e la minore densità nelle aule, cosa non possibile con classi formate da 24/25 alunni come accadrebbe se la proposta passasse a livello regionale. Purtroppo questa possibilità, ad oggi, ci è stata negata e proprio per questo ho chiesto che il diniego giunto dagli uffici scolastici preposti di Gorizia, possa essere rivisto e sia fatta una diversa valutazione. Anche per consentire una didattica più adeguata e meno dispersiva. Che, di fatto, potrebbe essere ciò che si avvererà se non verremo ascoltati”.

Vecchiet ricorda che, in questi ultimi anni ed in controtendenza rispetto al territorio, la popolazione scolastica è sempre aumentata nella cittadina, raggiungendo complessivamente le 1.100 unità, 250 solo alla Da Vinci. “Che, dal 2023 – aggiunge – sarà scuola innovativa. Una volta ultimata essa potrà rappresentare un modello, che chiaramente andrà riempito da contenuti didattici/culturali ed un punto di riferimento mandamentale. Le nostre scuole continuano ad attirare l'attenzione delle famiglie e questo non può che essere considerato un ottimo segnale. Si tratta di fiducia verso le istituzioni, verso un'ottima offerta formativa, ma anche verso lo stato di salute, dal punto di vista infrastrutturale, dei nostri edifici”.