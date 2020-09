Scuola, una video-guida spiega il rientro in sicurezza

Conto alla rovescia per l'avvio delle lezioni in presenza a scuola, anche a Pordenone. Tanti, però, i dubbi di studenti, famiglie, insegnanti, presidi e personale, viste le nuove modalità di accesso e di lezione previste a causa dell'emergenza Covid. Quali sono le norme di comportamento anti contagio da seguire a scuola? Chi deve indossare la mascherina? Cosa fare in caso di febbre? A queste e altre domande chiave risponde una video-guida agile e veloce curata da Comune di Pordenone e azienda sanitaria, con la partecipazione degli alunni.



Il video, destinato alle famiglie e agli alunni stessi, è consultabile sul sito web e sui social del Comune e del sindaco Ciriani. In cinque minuti sono condensate le risposte alle domande più frequenti che genitori e alunni si stanno ponendo alla vigilia della partenza dell’anno scolastico, dopo ben sette mesi di stop tra lockdown e pausa estiva.



A dare il proprio contributo al video sono anche

"Sono loro i veri protagonisti - dicono i responsabili di Comune Asfo – e proprio loro, spesso, danno il buon esempio agli adulti. Non avrebbe avuto senso produrre una guida calata dall’alto senza la presenza dei diretti interessati". I tre studenti, Gaia, Ester e Stefano, coinvolti con il consenso dei genitori, indicano nel filmato le tre regole di base: mascherine, distanziamento, frequente pulizia delle mani. Insomma, un messaggio partecipato in ossequio al principio di corresponsabilità che, veicolato da studente a studente, assume più freschezza e efficacia.



A intervenire molto brevemente, inoltre, è il sindaco Ciriani per augurare a tutti buon anno scolastico. "Comune, azienda sanitaria e scuole – rimarca il primo cittadino - hanno strettamente collaborato in questi mesi, anche durante il lockdown. Ora si tratta di seguire alcune prescrizioni per rientrare in aula serenamente".



Sul sito web del Comune il video è pubblicato assieme ad altre domande e risposte frequenti e ai link con le informazioni utili per le famiglie sui servizi scolastici.