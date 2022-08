Scuolabus, aperte le iscrizioni al servizio in Carnia

Sono aperte le iscrizioni al servizio scuolabus per le scuole dell’infanzia e primarie, per l’anno scolastico 2022/2023, nei comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis. Anche per quest’anno il trasporto scolastico è stato organizzato secondo le disposizioni normative in vigore al momento dell’avvio del servizio. Durante l’anno, quindi, potrebbero esserci delle variazioni in relazione all’andamento dei contagi da Covid.

Le iscrizioni, che dovranno pervenire entro le 12 di mercoledì 31 agosto 2022, potranno essere inviate esclusivamente per via telematica tramite i Servizi On Line presenti sul sito internet di ciascun Comune.

La procedura richiede un’autenticazione attraverso SPID – Sistema pubblico di identità digitale, CIE - Carta d'identità elettronica o CRS - Carta Regionale dei Servizi. Nei comuni di Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis, sempre in modalità on-line, ci sarà anche la possibilità di iscrivere i propri figli al servizio di pre-accoglienza.

Assistenza e chiarimenti per la compilazione vengono forniti telefonicamente dall’Ufficio Istruzione della Gestione Associata (0433 487967 - 0433 487977).

Il link alla pagina per l’inoltro delle domande, informazioni tragitti, orari, ecc. sono disponibili nella sezione dedicata al trasporto scolastico dei siti internet dei rispettivi Comuni (www.comune.tolmezzo.ud.it; www.comune.amaro.ud.it; www.comune.cavazzocarnico.ud.it e www.comune.verzegnis.ud.it) e disponibili anche presso gli sportelli del Cittadino.